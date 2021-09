Lenovo : lance une stratégie mondiale du « tout en tant que service »

De la poche au cloud, Lenovo propose l’intégralité de son portefeuille en tant que service, sous une même ombrelle étendue, baptisée Lenovo TruScale

Aujourd’hui, lors de son événement annuel, Tech World, Lenovo a annoncé l’évolution de son modèle commercial basé sur la consommation, en introduisant Lenovo TruScale, une nouvelle offre de portefeuille couvrant le « tout en tant que service » (Everything-as-a-Service, XaaS). Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la transformation continue de Lenovo, pour la réalité à venir : une nouvelle ère où les consommateurs et les chefs d’entreprise auront besoin de nouvelles solutions et technologies pour faire face à des changements sans précédent, dans les affaires, l’éducation et les modes de vie, entre autres.

Développant sa marque TruScale au-delà des services d’infrastructure, Lenovo est en train de regrouper toutes ses offres as-a-service sous une même ombrelle, de manière à pouvoir proposer une solution véritablement globale qui rende tout disponible, de la poche au cloud, via un cadre contractuel unique. Lenovo TruScale incarne la vision et la transformation de l’entreprise pour la prochaine réalité, lesquelles consistent à savoir répondre à la demande mondiale croissante de technologies plus intelligentes dans une nouvelle ère de travail et d’apprentissage hybrides.

« La transformation numérique s’accélère plus que jamais, et les entreprises ont du mal à suivre le rythme de l’innovation. Chaque jour, les DSI nous disent que les besoins technologiques de leur entreprise changent tous les 12 à 18 mois », a déclaré Ken Wong, président du groupe Solutions & Services. « Avec Lenovo TruScale, les clients peuvent s’attendre à une solution, un fournisseur, un cadre contractuel et un point de responsabilité uniques pour le XaaS. »

Lenovo TruScale offre aux entreprises de toutes tailles une plateforme XaaS dont la flexibilité répond à leurs besoins pour rester compétitives, ajoutée à un modèle de consommation évolutif de type cloud, et des options de paiement prévisibles pour les inclusions de matériel et de services. Cette transition vers une stratégie as-a-service entièrement intégrée concrétise la vision « One Lenovo » de l’entreprise, consistant à relever les défis commerciaux courants et fournir aux responsables informatiques les performances et la souplesse nécessaires au paiement évolutif (pay-as-you-grow). Avec Lenovo TruScale, les solutions d’infrastructure des responsables informatiques sont entièrement gérées, offrant aux clients les avantages d’un environnement cloud sur site, et la tranquillité d’esprit quant à la gestion appropriée des données dans un environnement hybride.

La recherche montre que le marché de l’as-a-service croît quatre fois plus rapidement que l’ensemble du marché potentiel des services informatiques. D’ici trois ans, les modèles as-a-service représenteront 12 % des dépenses liées aux serveurs x86 d’entreprise, et plus de 50 % des nouvelles dépenses de stockage d’entreprise, avec une croissance de 40 % du TCAC et d’environ 17 % des dépenses liées aux PC commerciaux, contre seulement 1 % il y a deux ans, avec un TCAC en croissance de 50 %.1

Alors que le monde évolue vers un modèle flexible que l’on peut résumer par la devise « travailler, apprendre et se connecter n’importe où », les organisations qui adoptent une technologie plus intelligente conçue pour une réalité hybride bénéficieront de cette transition. Cela nécessite de la flexibilité au niveau des appareils et des plateformes de travail, une assistance à la demande quand et où cela est nécessaire, et des solutions personnalisables à l’échelle de toute l’organisation, avantages que beaucoup reconnaîtront comme ceux déjà offerts par la solution Device-as-a-Service de Lenovo. Relevant désormais de la nouvelle ombrelle TruScale, Lenovo DaaS continuera de faciliter pour les clients le passage à un environnement informatique moderne, en combinant les meilleures technologies de bout en bout, de Lenovo, avec des services et une assistance tout au long du cycle de vie, ainsi qu’un financement pratique permettant de réduire le coût total de possession.

Lenovo est en train de mettre au point une nouvelle façon de fournir l’as-a-service sur le marché et d’offrir aux organisations une flexibilité optimale dans la manière dont elles exploitent leur infrastructure informatique, leurs services et leurs logiciels. En formant des alliances stratégiques avec d’autres leaders du marché, les clients peuvent profiter de l’expérience du cloud public, tout en bénéficiant de la sécurité et du contrôle d’une solution sur site. Dans le cadre de cette nouvelle plateforme, Lenovo s’est associée avec des partenaires d’infrastructure, de premier plan, comme Deloitte, VMWare et Intel, ainsi qu’avec des partenaires de sécurité DaaS, comme Absolute Software et SentinelOne, afin de proposer aux organisations des offres dynamiques diverses telles que des solutions de cloud hybride pour les environnements Edge to Cloud ; les meilleures solutions de gestion de la sécurité, de leur catégorie ; et un accès aux innovations les plus récentes en matière d’infrastructure de stockage ; et ce, pour toute la durée de vie de leurs données, avec la possibilité d’adapter la capacité de stockage à la demande.

« L’approche de l’as-a-service, de Lenovo permet de répondre à la demande du marché, pour des opérations de cloud hybride, réactives et fiables. Autrement dit, nos organisations aident les entreprises à développer leurs activités tout en réduisant leur marge de risques, pour créer davantage de valeur et mieux servir la société », a souligné Punit Renjen, PDG de Deloitte Global.

Pour en savoir plus sur les dernières offres TruScale, rejoignez-nous à l’événement annuel mondial sur l’innovation, de Lenovo, Tech World.

1 Gartner, IDC, Lenovo Market Intelligence

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une entreprise du classement Fortune Global 500 d’une valeur de 60 milliards USD, qui est présente sur 180 marchés à travers le monde. Axés autour d’une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, nous développons actuellement des technologies qui changent le monde et qui alimentent (via des appareils et des infrastructures) et permettent (via des solutions, des services et des logiciels) à des millions de clients, chaque jour et ensemble, de créer une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable, pour tous et partout. Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.com et lisez nos toutes dernières nouvelles sur notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210908006025/fr/