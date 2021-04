Lenovo : décrit sa stratégie de transformation d'entreprise passant d'une entreprise axée sur les appareils à une entreprise axée sur les solutions

Aujourd’hui, lors de son événement annuel de démarrage, destiné à ses employés à travers le monde, et suivi par 63 000 d’entre eux, Lenovo a dévoilé ses plans pour mener à bien sa transformation lui permettant de passer d’une société mondiale spécialisée dans les appareils à un leader technologique mondial axé sur les appareils + solutions, les services et les logiciels. Le PDG de Lenovo, Yang Yuanqing, et d’autres dirigeants ont présenté la stratégie, la structure et les objectifs de la société, qui vont permettre d’alimenter la prochaine décennie de croissance de Lenovo, pour la positionner comme l’un des leaders technologiques les plus fiables et les plus emblématiques au monde, offrant une technologie plus intelligente pour tous.

« L’an dernier à cette époque, aucun de nous ne savait comment les choses se dérouleraient pour Lenovo », a déclaré Yuanqing Yang, PDG de Lenovo. « Mais nous savions ceci : nous disposions des ressources pour nous soutenir mutuellement sur le chemin imprévisible qui nous attendait ; nous étions prêts à nous battre pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans un monde incertain ; et nous utiliserions notre technologie pour connecter et guérir un monde blessé. »

Au cours de l’année écoulée, la pandémie de COVID a poussé de nombreuses entreprises et consommateurs du monde entier à adopter et à utiliser les innovations technologiques de manière nouvelle, de l’apprentissage à distance au traitement des patients, en passant par la remise en question des modèles commerciaux. Ils ont compté sur la capacité unique de Lenovo à proposer les appareils et les solutions dont ils avaient besoin pour survivre et prospérer dans ce contexte difficile. La main-d’œuvre mondiale diversifiée et engagée, de Lenovo a permis à l’entreprise de répondre au besoin mondial de solutions technologiques. Lenovo a en effet été la première à reprendre ses activités de fabrication après la fermeture de ses installations au début de la pandémie ; elle a en outre réussi à construire une nouvelle usine en 47 jours et a lancé une initiative de dons de bienfaisance à fort impact.

Croissance inégalée pour la quatrième transformation de l’entreprise

La résilience aussi bien opérationnelle que du personnel de Lenovo a conduit à une croissance significative dans tous les secteurs d’activité, avec un cours de l’action de l’entreprise, multiplié par deux, en glissement annuel ; et a permis à Lenovo de se positionner pour la quatrième transformation de son histoire au cours des 35 dernières années, son but étant de devenir un leader technologique encore plus important, combinant appareils + services + logiciels + solutions.

« Le prix de notre action a doublé », a indiqué M. Yang. « Cela prouve non seulement la qualité hors pair de notre exécution, mais aussi que le marché considère Lenovo comme une entreprise résiliente et gagnante. Nous formions une équipe forte avant la pandémie, elle est encore plus forte aujourd’hui. »

Faits saillants récents concernant la performance de l’entreprise :

Pour les trois premiers trimestres de l’exercice 2020, le chiffre d’affaires a augmenté de 12 % et le bénéfice avant impôts a augmenté de 48 % en glissement annuel .

. Lenovo reste le numéro un mondial incontesté sur le marché des PC et tablettes , atteignant des sommets historiques.

, atteignant des sommets historiques. L’activité Mobile a enregistré une croissance à deux chiffres des revenus en glissement annuel au cours du troisième trimestre de l’exercice.

Le chiffre d’affaires de l’activité Centres de données a connu une croissance à deux chiffres en glissement annuel, dépassant sensiblement le marché pendant quatre trimestres consécutifs.

Les Services, logiciels et solutions ont augmenté de près de 38 % en glissement annuel, au cours du troisième trimestre de l’exercice, représentant désormais environ 8 % du chiffre d’affaires total de la société.

Lenovo Capital Investment Group a apporté sa contribution financière et stratégique par le biais de sept introductions en bourse, et atteint des gains d’investissement record.

En outre, Lenovo prévoit une introduction supplémentaire à la bourse de Shanghai, élargissant ainsi l’accès des investisseurs et libérant une plus grande valeur. Cette croissance se produit en tandem avec le ferme engagement de Lenovo en faveur du développement durable, comme en témoigne une réduction de 92 % des émissions de gaz à effet de serre, de catégories 1 et 2. Lenovo reste également engagée dans une transformation écologiquement rationnelle, avec des objectifs fondés sur la science, et l’entreprise procède actuellement à l’identification de ce qui sera nécessaire pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Dévoilement de la nouvelle stratégie pour la prochaine décennie

La stratégie de Lenovo pour la prochaine décennie de croissance s’appuie sur tous les « éléments constitutifs » solides dont dispose aujourd’hui la société, et sur leur combinaison afin offrir des solutions de bout en bout, s’alignant sur les tendances du marché technologique, et aptes à résoudre les problèmes commerciaux des clients, selon trois axes :

Prolifération des périphériques : Qu’il s’agisse « d’un PC, d’une tablette ou de tout autre appareil par personne », le nombre d’utilisateurs nécessitant des appareils à vocation spécifique est en augmentation. Lenovo prévoit de proposer une gamme complète d’appareils pour chaque segment, de développer de nouveaux formats, d’intégrer la connectivité 5G, d’explorer la réalité étendue, et d’offrir de nouveaux outils de collaboration.

: Qu’il s’agisse « d’un PC, d’une tablette ou de tout autre appareil par personne », le nombre d’utilisateurs nécessitant des appareils à vocation spécifique est en augmentation. Lenovo prévoit de proposer une gamme complète d’appareils pour chaque segment, de développer de nouveaux formats, d’intégrer la connectivité 5G, d’explorer la réalité étendue, et d’offrir de nouveaux outils de collaboration. Infrastructure de bout en bout : Les clients d’aujourd’hui cherchent des solutions intégrées où l’élément matériel est combiné avec les logiciels, le support et les compétences d’experts. Lenovo va continuer d’élargir son offre d’un vaste portefeuille d’infrastructures, des centres de données sur site, aux clouds privés et publics, en passant par des solutions allant de la périphérie au cloud.

: Les clients d’aujourd’hui cherchent des solutions intégrées où l’élément matériel est combiné avec les logiciels, le support et les compétences d’experts. Lenovo va continuer d’élargir son offre d’un vaste portefeuille d’infrastructures, des centres de données sur site, aux clouds privés et publics, en passant par des solutions allant de la périphérie au cloud. Transformation intelligente appuyée par l’IA : Lenovo propose la technologie de base pour les tendances émergentes, notamment l’IdO, le Big Data, les algorithmes et l’edge computing. Lenovo va combiner matériel et services pour créer des solutions intelligentes destinées aux domaines de la fabrication intelligente, de l’éducation intelligente, de la vente au détail intelligente, et des villes intelligentes.

Depuis le 1er avril 2021, Lenovo a aligné ses groupes d’activités autour d’une nouvelle structure organisationnelle centrée sur l’IdO intelligent, les infrastructures intelligentes, et les secteurs verticaux intelligents :

Intelligent Devices Group (IDG) , axé sur l’IdO intelligent

, axé sur l’IdO intelligent Infrastructure Solutions Group (ISG ), axé sur les infrastructures intelligentes

), axé sur les infrastructures intelligentes Solutions & Services Group (SSG), axé sur les secteurs verticaux et les services intelligents

Annonce d’objectifs ambitieux pour la nouvelle année fiscale

S’adressant aux employés du monde entier, le président-directeur général de la société, M. Yang, a présenté des objectifs ambitieux pour accélérer la transformation de l’entreprise au cours du prochain exercice, notamment :

Devenir n° 1 sur le marché des PC utilisés par les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises, et le grand public

Atteindre la rentabilité mobile sur les marchés élargis alimentés par les innovations 5G

Parvenir à ce que le nouveau Solutions and Services Group connaisse une croissance deux fois plus rapide que celle de l’entreprise

Réaliser une croissance à deux chiffres pour l’Infrastructure Solutions Group

« Un avenir passionnant s’ouvre devant nous, mais nous devons être campés solidement sur nos pieds pour réaliser ce parcours de transformation intelligente », a conclu M. Yang. « Soyez fiers des résultats, mais sans vous reposer sur vos lauriers. Soyez optimistes tout en restant résilients. Visez haut, mais gardez les pieds sur terre. »

