Lenovo obtient de solides notations de catégorie investissement de la part des agences de notation du « Big Three »

À l’issue d’une évaluation approfondie menée par trois agences de notation financière de premier plan, Lenovo Group (HKSE : 992) (Pink Sheets : LNVGY) a obtenu de solides notations inaugurales de catégorie investissement. Moody’s a accordé à Lenovo la notation « Baa3 » assortie d’une perspective stable, Standard & Poor’s a attribué à Lenovo la notation « BBB- » assortie d’une perspective stable, et Fitch a accordé à la société la notation « BBB- » assortie d’une perspective positive.

Ces notations reconnaissent le leadership de Lenovo sur le marché, sa croissance et ses perspectives stables, ainsi que ses solides fondamentaux financiers. Comme elles le soulignent, les agences s’attendent à voir Lenovo poursuivre la croissance de la taille et de l’envergure de son chiffre d’affaires tout en conservant sa rentabilité, sa position de leader sur le marché des PC, ainsi que son approche prudente en matière de dépenses de capitaux et d’investissements.

Selon Moody’s, la notation reflète la position de la société en tant que fournisseur leader de PC jouissant de longs antécédents d’exploitation et de croissance d’entreprise organique et non organique, ainsi que la présence géographique diversifiée et équilibrée de la société, associée à une excellente liquidité financière.

D’après Standard & Poor’s, la notation reflète la solide position de Lenovo sur le marché des PC, sa bonne gestion de la chaîne d’approvisionnement, sa diversité géographique dans les domaines de la demande finale et de la fabrication, ainsi que son levier d’endettement ajusté relativement faible.

La notation de Fitch reflète ses attentes quant au fait que Lenovo conservera son leadership de marché dans le secteur mondial des PC, grâce à une amélioration stable de la rentabilité, à des gains supplémentaires sur le marché mondial des serveurs, à un chiffre d’affaires solide en matière de logiciels et de services, à une génération continue de flux de trésorerie disponibles avant investissement, ainsi qu’à son engagement consistant à utiliser son surplus de trésorerie pour rembourser ses dettes.

« Ces solides notations reflètent notre expérience dans la délivrance d’une croissance durable à long terme », a déclaré Wai-Ming Wong, directeur financier de Lenovo. « Nous nous engageons à maintenir cette dynamique au sein de nos activités stratégiques, ainsi qu’à poursuivre les nouvelles opportunités en termes de services et de solutions présentées par notre transformation intelligente axée sur les services. »

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une société figurant au classement Fortune Global 500 qui pèse 50 milliards USD, emploie 63 000 personnes, et exerce ses activités dans 180 marchés du monde. Focalisés sur une vision audacieuse qui est de fournir une technologie plus intelligente à tous, nous développons des technologies transformatrices qui créent une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable. En concevant et construisant le portefeuille le plus complet d’infrastructures et d’appareils intelligents au monde, nous avons également pris la tête d’une Transformation Intelligente, dont l’objectif est de créer de meilleures expériences et opportunités pour des millions de clients à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.com, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo, et lisez les toutes dernières nouvelles via notre StoryHub.

