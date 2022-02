Lenovo progresse sur la liste des entreprises les plus admirées au monde de Fortune en 2022

Le magazine Fortune a publié aujourd’hui sa liste annuelle des entreprises les plus admirées au monde, avec Lenovo passant de la dixième à la cinquième place pour les entreprises de la catégorie générale du secteur de l’informatique. Le classement annuel, qui évalue la réputation des entreprises mondiales, examine les 1 000 plus grandes entreprises américaines ainsi que les entreprises du classement Fortune Global 500, qui déclarent un chiffre d’affaires annuel de 10 milliards de dollars ou plus. Lenovo figure actuellement à la 159e place du classement Fortune Global 500.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220202005768/fr/

La liste classe les entreprises mondiales de 52 secteurs différents. Au sein des entreprises de la sous-catégorie « secteur de l’informatique », Lenovo a été particulièrement reconnue comme « la plus admirée » avec de bons résultats pour l’innovation, la qualité de la gestion et la compétitivité mondiale de l’entreprise.

La méthodologie de Fortune, en partenariat avec Korn Ferry, détermine les entreprises les mieux considérées dans 52 secteurs et consiste à demander aux dirigeants, administrateurs et analystes d’évaluer les entreprises au sein de leur secteur en fonction de neuf critères, allant de la valeur de l’investissement et de la qualité de la gestion et des produits à la responsabilité sociétale et la capacité à attirer les talents.

Pour plus d’informations sur les entreprises les plus admirées du classement Fortune 2021, cliquez ici.

Lenovo a également été récemment reconnue comme l’une des entreprises les plus durables au monde par Corporate Knights ; et elle a obtenu un score parfait pour la cinquième année consécutive dans l’indice d’égalité des entreprises et a été reconnue dans l’indice d’égalité des sexes 2022 de Bloomberg.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY), une entreprise du classement Fortune Global 500 pesant près de 60 milliards USD, est présente sur 180 marchés à travers le monde. Axés autour d’une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, nous développons actuellement des technologies qui changent le monde, qui alimentent un mode de vie (via des appareils et des infrastructures), et qui permettent (via des solutions, des services et des logiciels) à des millions de clients, chaque jour et ensemble, de créer une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable, pour tous et partout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lenovo.com, et consultez nos toutes dernières actualités sur notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220202005768/fr/