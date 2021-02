Lenovo : va être le principal sponsor du concours Red Bull Illume Image Quest 2021

Les photographes pourront partager leurs passions créatives avec le monde à partir du 1er mars

Le plus grand concours d’images d’aventure et de sports d’action, au monde, Red Bull Illume® revient en 2021 avec comme sponsor informatique exclusif le leader mondial de la technologie, Lenovo™. Constituant une vitrine pour le meilleur des images d’aventure et de sports d’action, le concours devrait à nouveau recevoir des dizaines de milliers de candidatures issues du monde entier, avec des images parmi les plus créatives et les plus extrêmes jamais capturées. Dans le cadre de ce partenariat portant sur deux ans, Lenovo sera impliquée en termes de marque, du placement de produits et d’incorporation de logo pour les contenus soumis en ligne et en personne, dans le cadre des prix remis aux finalistes et aux gagnants, ainsi qu’en offrant un accès promotionnel aux incroyables images issues du concours.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210226005428/fr/

Austrian photographer Philip Platzer gets the perfect in-air shot of Red Bull Skydive teammate, Marco Fürst, participating in The Megaswing Project. (Photo: Philip Platzer/ Red Bull Illume)

Lenovo permet à chacun de vivre dans un monde plus inclusif et plus inspiré grâce à une technologie plus intelligente, il était donc logique que Lenovo présente cette année la catégorie « Best of Instagram » qui ouvre la compétition à tous. Contrairement aux neuf autres catégories du concours, qui seront évaluées par un panel de 50 experts de la photo et du numérique, du monde entier, les finalistes et les lauréats de la catégorie « Best of Instagram by Lenovo » seront sélectionnés grâce à un vote du public. Chaque mois, du 1er mars au 31 juillet 2021, cinq images fixes et cinq images en mouvement seront présélectionnées par un jury interne et soumises au vote de la communauté. Les images reconnues comme les meilleures de chaque mois deviendront les finalistes officielles du concours Red Bull Illume Image Quest 2021 ; ensuite, un vote final en ligne décidera de la meilleure image fixe et de la meilleure image en mouvement, qui seront couronnées comme lauréates de la catégorie « Best of Instagram » de Lenovo. Tout le monde peut soumettre ses images animées ou fixes sur Instagram en taguant @redbullillume et #rbi21submission.

Le gagnant général du concours Red Bull Illume Image Quest 2021 sera sélectionné parmi tous les gagnants des catégories, par le jury international. Un total de 10 catégories ont été créées pour mettre vraiment en lumière le style de vie et la culture qui animent tous les créateurs de contenu professionnels et amateurs d’aujourd’hui et leur dévouement envers leur art. Chaque édition du concours fait ressortir un niveau de créativité jamais atteint jusqu’ici, et cette nouvelle édition offrira forcément plein d’images qui repousseront les limites de la création de contenu dans le domaine des images d’aventure et de sports d’action.

En plus de bénéficier d’une visibilité bien méritée, le travail du lauréat officiel du concours Red Bull Illume fera le tour du monde, et sera affiché sur d’énormes caissons lumineux. Les gagnants recevront également divers lots dont des trophées et certains des tout derniers produits de Lenovo pour une expression de soi encore plus créative. Leur travail sera inclus dans le photobook officiel du concours Red Bull Illume et présenté lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu en novembre 2021, en présence d’Ulrich Grill, fondateur du Red Bull Illume Image Quest.

« Lenovo est fière de soutenir la sixième édition du concours Red Bull Illume Image Quest qui rassemble des photographes et des créateurs de contenu, dont le travail audacieux nous inspire continuellement », a déclaré Matt Bereda, vice-président du Marketing, des PC et des appareils intelligents grand public, à l’échelle mondiale, chez Lenovo. « Nous voyons que bon nombre de nos clients dans les domaines des PC grand public, de la maison intelligente et des tablettes sont des amateurs passionnés. Ils aiment la photographie et la narration numérique, même si tous n’en font pas une profession qui leur permet de gagner de l’argent ; ils adorent capturer et améliorer des images pour les partager avec les autres et les accrocher sur leurs murs. Si la nouvelle normalité nous a appris quelque chose sur notre monde et sur nous-mêmes, c’est que nous sommes résilients, que notre technologie est adaptable, et que le fait de créer des liens significatifs avec d’autres grâce à des activités créatives partagées offre des moments lumineux dans la vie qui comptent vraiment. »

« Red Bull Illume est un peu les Oscars de l’imagerie d’aventure et de sports d’action, et nous sommes extrêmement fiers que Lenovo se joigne à nous pour l’édition 2021 », a confié Ulrich Grill, fondateur de Red Bull Illume. « Ce concours rend hommage à la créativité et au travail acharné, nécessaires à la production d’images uniques, et Lenovo offre aux créateurs de contenu les outils dont ils ont besoin pour exprimer leurs idées uniques. »

Leur dévouement commun envers les expériences transformatrices et l’utilisation de technologies innovantes pour repousser les limites font de Red Bull Illume et de Lenovo des partenaires idéaux. Une innovation significative est essentielle pour faire progresser les technologies de la photo et consolider la capture d’image en tant que forme d’art. De même, les innovations de Lenovo permettent aux créateurs numériques de mieux gérer leurs photos, d’en améliorer la qualité et de profiter d’une technologie plus intelligente afin de construire plus grand pour un monde plus créatif, rendant ainsi les produits, services et solutions logicielles grand public plus adaptés aux besoins uniques des créateurs de contenu d’aujourd’hui.

Le concours est ouvert aux soumissions du 1er mars au 31 juillet 2021. La participation est gratuite et le vote est ouvert à tous sur le site redbullillume.com. Pour voir les images gagnantes des éditions précédentes, consultez la galerie ici.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une société du classement Fortune Global 500 qui pèse 50 milliards USD, emploie 63 000 personnes, et exerce ses activités dans 180 marchés à travers le monde. Focalisés sur une vision audacieuse qui est de fournir une technologie plus intelligente à tous, nous développons des technologies transformatrices qui créent une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable. En concevant et construisant le portefeuille le plus complet d’infrastructures et d’appareils intelligents au monde, nous avons également pris la tête d’une Transformation Intelligente, dont l’objectif est de créer de meilleures expériences et opportunités pour des millions de clients à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.com, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo, et lisez les toutes dernières nouvelles via notre StoryHub.

À propos de Red Bull Illume

Le concours Image Quest 2021 sera la sixième édition et réunira les travaux exceptionnels de photographes et de créateurs de contenu du monde entier. En 2019, un nombre record de 59 551 images ont été soumises par des milliers de créateurs à travers le monde. Les images du concours devront être soumises entre le 1er mars et le 31 juillet 2021 via le site redbullillume.com et Instagram. Un jury de 50 éditeurs de photos et d’experts du numérique sélectionnera les finalistes, les lauréats des catégories et un gagnant général. Leurs noms seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix aux gagnants qui se tiendra en novembre 2021. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube et Pinterest.

LENOVO est une marque commerciale de Lenovo. RED BULL ILLUME est une marque commerciale de Red Bull GmbH. Instagram est une marque commerciale d’Instagram, LLC. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2021, Lenovo Group Limited.

