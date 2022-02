Leonardo, Avio et Lockheed-Martin signent pour 380M

Le ministère italien de la défense a validé aujourd'hui un contrat entre le groupe italien d'aérospatiale et de défense Leonardo, le fabricant de pièces de moteurs d'avion Avio Aero et le fabricant d'armes américain Lockheed Martin Aeronautics. Ce contrat de 380M€ porte sur le soutien logistique, technique et d'ingénierie de la flotte d'avions C-130J de l'armée de l'air italienne pour une durée de 5 ans.

L'avion Lockheed-Martin C-130J de l'US Air Force

Leonardo et Avio, à l'instar de toutes les valeurs liées à la défense, sont dans le vert ce lundi avec une hausse respective d'environ +14% et +4%. Lockheed-Martin ouvre quant à lui à +3.6% avec un S&P500 dans le rouge à -1%.