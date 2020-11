Leonardo: bénéfice net trimestriel en baisse mais meilleur que prévu

Milan (awp/afp) - Le géant italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo a annoncé jeudi avoir enregistré une baisse de 33,6% de son bénéfice net au troisième trimestre, à 77 millions d'euros, un résultat meilleur que prévu.

Les analystes tablaient sur 61 millions d'euros, selon le fournisseur d'informations financières Factset Estimates.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Leonardo S.p.A enregistre une baisse de 70,5% de son bénéfice net, à 137 millions d'euros, affecté par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19.

De son côté, son chiffre d'affaires trimestriel a baissé de 0,8%, à 3,14 milliards d'euros, un résultat là aussi meilleur qu'attendu (2,8 milliards).

Sur les neuf premiers mois de l'année, il a reculé de 1,2%, à 9 milliards d'euros.

"Les résultats des neuf premiers mois montrent que nous avons réagi rapidement aux défis de 2020 (...) Nous avons pris des mesures pour devenir plus résistants et plus agiles : nous avons réduit les coûts, priorisé les investissements sans retarder les programmes, réorienté les commandes en recevant un soutien important de nos clients nationaux, reconfiguré les lignes de production pour répondre aux restrictions Covid et mis en oeuvre le télétravail rapidement et efficacement", s'est félicité Alessandro Profumo, le patron de Leonardo, cité dans un communiqué.

"Nous avons une situation financière solide" et nous connaissons "une reprise opérationnelle constante trimestre après trimestre", a-t-il ajouté, en se disant "confiant" pour la suite.

Le portefeuille de commandes atteint 34,9 milliards d'euros, ce qui garantit à Leonardo l'équivalent de deux ans et demi de production.

Le groupe étant considéré comme stratégique, il n'a jamais cessé ses activités, même pendant les moments les plus graves de la pandémie de Covid-19, mais il a subi des ralentissements l'obligeant à revoir à la baisse ses prévisions concernant l'année 2020.

Leonardo a confirmé jeudi viser désormais un chiffre d'affaires de 13,2-14 milliards d'euros et un Ebita de 900-950 millions.

Alessandro Profumo a été condamné mi-octobre à six ans de prison pour manipulation de cours et fausse communication, des faits commis lorsqu'il était président de la banque BMPS.

Cette condamnation en première instance n'aura aucune répercussion immédiate sur sa position, le groupe lui ayant "exprimé sa totale confiance et souhaitant le voir continuer dans ses fonctions".

afp/rp