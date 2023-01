Les 10 plus grandes faillites de détaillants américains depuis 5 ans

Dix importantes faillites américaines :

Ascena Retail Group

Actif : 13,69 milliards de dollars

Passif : 12,52 milliards de dollars

Magasins : Plus de 2 800

Le propriétaire d'Ann Taylor, Lane Bryant et Loft s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en juillet 2020, puis a vendu son unité de vêtements pour enfants Justice et a fermé tous les magasins Catherines. L'entreprise fait maintenant partie de Premium Apparel LLC, une division de la société de capital-investissement Sycamore Partners, après avoir été acquise pour 540 millions de dollars en novembre 2020.

Sears Holdings Corp

Actif : 7,26 milliards de dollars

Passif : 10,99 milliards de dollars

Magasins : Environ 700

Autrefois le plus grand détaillant des Etats-Unis, la chaîne vieille de 125 ans a déposé le bilan en octobre 2018, après une décennie de baisse de revenus, des centaines de fermetures de magasins. Elle n'avait pas réalisé de bénéfices depuis 2011 et est restée à flot pendant des années grâce aux milliards de dollars fournis par son PDG milliardaire Eddie Lampert. En fin de compte, elle a succombé à la concurrence acharnée de chaînes comme Walmart.

J.C. Penney

Actif : 7,99 milliards de dollars

Passif : $7.16 milliards

Magasins : 846

Après plus d'un siècle d'activité, la chaîne de grands magasins s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en mai 2020, accablée par une dette croissante. Après des mois de procédures de faillite, la société a évité la liquidation, après qu'un juge américain ait décidé en novembre de la même année de la laisser poursuivre ses activités sous la direction de nouveaux propriétaires - Simon Property Group et Brookfield Asset Management - dans le but de sauver plus de 60 000 emplois.

Toys "R" Us

Actifs : 1 à 10 milliards de dollars

Passif : 8,07 milliards de dollars

Magasins : plus de 1 600

La plus grande chaîne de magasins de jouets des États-Unis et propriétaire de Babies "R" Us, s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites à la fin de 2017, croulant sous une pile de dettes de 2,5 milliards de dollars. À l'époque, sa faillite était le plus gros effondrement d'un détaillant américain en termes d'actifs depuis Kmart en 2002.

Neiman Marcus

Actifs : 7,55 milliards de dollars

Passif : 6,79 milliards de dollars

Magasins : Près de 70

La chaîne américaine de grands magasins de luxe criblée de dettes après un rachat par des capitaux privés s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en mai 2020. Le PDG de la chaîne, vieille de près de 113 ans, a blâmé les "perturbations sans précédent" causées par la pandémie. Elle est sortie de la faillite quelques mois plus tard après que sa restructuration ait éliminé plus de 4 milliards de dollars de dettes.

J. Crew Group Inc

Actif : 1,59 milliard de dollars

Passif : 2,95 milliards de dollars

Magasins : 491

Chinos Holdings, la société mère de la chaîne de vêtements, s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en mai 2020 avec un plan visant à éliminer 1,65 milliard de dollars de dettes en échange de la cession de la propriété aux créanciers. J Crew, connu pour ses vêtements BCBG préférés de l'ancienne première dame Michelle Obama, a été la première grande victime de la pandémie. Elle est rapidement sortie de la faillite avec une grande partie de son parc de magasins intacte et 400 millions de dollars d'aide financière fraîche.

Tailored Brands

Actif : 2,48 milliards de dollars

Passif : 2,84 milliards de dollars

Magasins : Plus de 1 400

Le propriétaire de la chaîne de smokings et de costumes d'affaires Men's Wearhouse a déposé son bilan en août 2020. Il est sorti de la faillite en décembre de la même année, après avoir éliminé 686 millions de dollars de dettes.

Magasins Claire's

Actifs : 2 milliards de dollars

Passif : 2,52 milliards de dollars

Magasins : Environ 1 600

Le détaillant de bijoux a déposé une demande de chapitre 11 en mars 2018, frappé par une forte baisse du trafic dans les centres commerciaux, les acheteurs se déplaçant en ligne. La société est sortie de la faillite en octobre 2018 après avoir éliminé 1,9 milliard de dollars de dettes, puis a déposé une nouvelle demande d'introduction en bourse fin 2021, soutenue par Goldman Sachs.

Nine West Holdings Inc

Actif : 988 millions de dollars

Passif : 1,94 milliard de dollars

Magasins : Environ 70

L'entreprise de mode américaine, propriétaire d'Anne Klein et de Gloria Vanderbilt, a déposé le bilan en avril 2018, pressée par la concurrence en ligne. Elle est sortie de la faillite à quelques jours près, un an après son dépôt de bilan, sous un nouveau nom, Premier Brands.

Source : Reuters, compilé par BankruptcyData.com de New Generation Research et à partir de dépôts de documents judiciaires et de reportages.