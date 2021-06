Les 31 Jours du riesling allemand sont de retour !

Mainz, Allemagne --(Newsfile Corp. - 29 juin 2021) - Célébrez le riesling, cépage emblématique de l'Allemagne, tout au long des 31 jours de juillet.

Des festivités auront lieu dans cinq grandes villes canadiennes avec une programmation sur mesure à la gloire du riesling, ce cépage allemand si magnifiquement vibrant et polyvalent.

« J'adore faire provision de vins allemands. Ce pays a beau avoir une tradition vinicole séculaire, ses vins sont encore méconnus en Amérique du Nord. J'ai donc beaucoup de plaisir à surprendre mes clients en leur faisant découvrir de petits bijoux insoupçonnés... Le riesling allemand donne assurément parmi les meilleurs vins blancs au monde. Et les vins de ce pays, dans leur ensemble, sont incroyablement polyvalents à table. Les Allemands ont depuis longtemps compris que les blancs à la fois vifs et riches s'accordent à merveille avec les viandes goûteuses. Ces vins sont par ailleurs assez fins et assez élégants pour accompagner la cuisine aussi bien végétarienne que végane, très tendance. »

Les 31 Jours du riesling allemand



De Halifax à Vancouver, les Canadiens auront la chance de découvrir ou redécouvrir les rieslings allemands comme jamais auparavant : des rieslings uniques en vente chez les détaillants indépendants participants jusqu'aux bouteilles spécialement jumelées avec des créations culinaires dans les restaurants sélectionnés, en passant par les dégustations virtuelles animées par des personnalités du monde du vin.

Rendez-vous sur : http://vinallemandcanada.com/31-jours-du-riesling-allemand-2021/ pour savoir comment participer aux célébrations près de chez vous.

Joignez-vous à nous et levez votre verre aux « 31 Jours du riesling allemand » - une nouvelle habitude que vous ne voudrez plus abandonner !



