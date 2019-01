Les 5 piliers de l'ERP

Le logiciel ERP permet de couvrir toutes les fonctions clés de l'entreprise. Il vous permet de gérer votre CRM, vos stocks, vos ventes, vos achats, votre comptabilité, etc. L'avantage principal est la centralisation des données et donc l'optimisation des processus et une meilleure maitrise de vos coûts. Grâce à l'outil ERP, vous aurez beaucoup plus de facilités à gérer tous les services de votre entreprise et cela vous permettra d'augmenter votre satisfaction client ainsi que votre rentabilité.

Commercial

L'un des objectifs principaux de l'ERP est de faciliter le travail commercial de vos collaborateurs et cela va passer par le CRM, la facturation, la comptabilité et le marketing.

CRM / suivi des commandes

Grâce au module CRM de votre ERP vous gérerez mieux vos contacts et vous optimiserez votre relation client. En effet, la satisfaction client est primordiale pour les entreprises. L'outil leur permettra d'être bien plus efficace et de personnaliser leur service. En effet, avec un CRM vous n'oubliez plus rien, tout est rentré dans le module et vous n'avez plus qu'à suivre les interactions avec les clients, gérer les contrats ou régler les litiges.

Facturation

Certains modules de l'ERP vous permettront également la création des pièces commerciales telles que les devis, factures ou bons de commande. L'outil ERP assistera vos collaborateurs dans les devis et la facturation clients en facilitant la création de factures personnalisées ou encore en vous rappelant les retards de paiement automatiquement.

Comptabilité

Grâce à l'ERP, toutes vos informations et tous vos documents administratifs seront centralisés. De plus, avec un module de comptabilité, vos écritures comptables seront automatisées. Les bons de commandes seront directement liés à la comptabilité, les commerciaux n'auront donc pas besoin de transmettre manuellement les informations et cela leur permettra un réel gain de temps et diminuera le risque d'erreur.

Marketing

Vous aurez aussi parfois la possibilité de choisir un ERP avec un module marketing. Grâce au logiciel de marketing automation, vous pourrez paramétrer bon nombre de vos actions marketing avec une segmentation précise et une réelle personnalisation. Mais vous aurez aussi la possibilité de tracker vos performances pour gérer plus facilement les leads entrants.

Ressources humaines

Un autre des aspects clés de l'ERP est le module de gestion des ressources humaines. Grâce à lui, vous pourrez automatiser votre gestion de la paie ainsi que tous les aspects administratifs et chronophages des ressources humaines. Vous aurez ainsi plus de temps pour vous consacrer aux recrutements et la gestion des compétences.

Les ressources humaines sont l'un des piliers d'une entreprise, il est donc important de ne pas les mettre de côté.

Logistique

Grâce à l'aspect logistique de l'ERP la gestion de vos stocks sera automatisée ou alors guidée au maximum. De plus, l'ERP vous permettra de gérer plus facilement les approvisionnements. Vous aurez une vision en temps réel de vos entrées et sorties de stocks.

Le module de suivi des achats est intéressant car il permet de gérer les fournisseurs ainsi que leurs catalogues produits. Vous aurez la possibilité de créer des fiches fournisseurs et de gérer toutes vos interactions avec eux dans un seul endroit. Vous pourrez facilement comparer les prix, savoir où vous en êtes dans vos règlements et où en sont les livraisons.

Suivi de projet

Grace à l'ERP et ses fonctionnalités de suivi de projet, vous allez pouvoir gérer plus facilement l'attribution des tâches à vos collaborateurs. La gestion des plannings est une partie importante de l'optimisation de la productivité dans une entreprise. Vous aurez aussi plus de facilité à suivre l'avancée de chaque projet ainsi que sa rentabilité. Sans oublier que le module de suivi de projet de votre outil ERP vous permettra de faire participer toutes les parties prenantes et de tenir tout le monde informé au même rythme.

Direction générale

L'ERP est également clé pour la direction générale. Etant donné qu'il centralise toutes les informations au même endroit, il permet donc d'avoir une vue très globale de l'entreprise en temps réel, notamment grâce à ses tableaux de bord. De plus, les données sont sécurisées et il y a moins de risque de les perdre.

L'ERP est donc un réel outil d'aide à la décision pour les dirigeants. En effet, grâce aux tableaux de bord vous avez des indicateurs précis qui vous aident à prendre les bonnes décisions pour optimiser votre gestion de l'entreprise.

Globalement, l'ERP est donc un outil très puissant qui vous permet d'automatiser nombre de tâche chronophages et de vous faire gagner en productivité. Tous vos processus sont facilités et toutes vos données sont centralisées. Vous libérez du temps à vos collaborateurs pour se concentrer sur des tâches plus stratégiques et donc génératrices de valeur.

Par CELGE

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CELGE.FR via Globenewswire