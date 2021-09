Les Agences de Papa: Deux Poids-lourds entrent au capital des Agences de Papa

Les Agences de Papa

Communiqué de presse - 17 septembre 2021 Deux Poids-lourds entrent au capital des Agences de Papa Entrée de nouveaux investisseurs

Situation financière renforcée pour poursuivre le plan de développement

Levées de fonds d'environ 6,5 M? Entrée de poids-lourds parmi les actionnaires des Agences de Papa : Teddy Riner et Philippe Journo La société Les Agences de Papa est heureuse de compter de nouveaux actionnaires dans leur capital, parmi lesquels Philippe Journo, l'un des principaux entrepreneurs européens dans le secteur de l'Immobilier, et Teddy Riner, le judoka le plus titré de l'histoire, déjà très investi aux côtés des Agences de Papa, en tant qu'ambassadeur de la marque. « J'aime les défis et je soutiens l'entrepreneuriat. Voilà deux ingrédients que j'ai retrouvé dans le projet des Agences de Papa. » commente Teddy Riner. « L'audace de ce projet et sa dimension sociale m'ont, tout de suite, séduit car ce sont des valeurs qui me sont chères. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être leur ambassadeur. Après avoir mis mon image au service de la marque, j'ai souhaité m'investir davantage et je suis heureux d'apporter mon soutien en tant que nouvel actionnaire. » « Je suis content de rejoindre cette aventure. Frédéric et Nicolas sont supers et ils vont révolutionner le métier des agences immobilières. » assure Philippe Journo, Président-Fondateur de la Compagnie de Phalsbourg. « Nous sommes heureux de rallier 35 nouveaux investisseurs stratégiques. L'expérience immobilière de Philipe Journo s'associe parfaitement avec la volonté de Teddy Riner de faciliter l'accès à un logement pour tous. Les fonds levés vont permettre aux Agences de Papa d'accélérer sa croissance et d'atteindre ses objectifs. » Nicolas Fratini et Fréderic Ibanez, cofondateurs des AGENCES DE PAPA. Situation financière renforcée pour poursuivre le plan de développement Les fonds levés, dans le cadre de cette double augmentation de capital, vont permettre aux Agences de Papa de renforcer leurs fonds propres et de continuer leur croissance. La société utilisera prioritairement ces ressources pour accompagner le lancement de sa nouvelle offre de Location « Papa Loc' », ainsi que pour le déploiement de services additionnels destinés à améliorer le parcours de ses clients. Pour cela, la société mise sur le recrutement de nouveaux talents, tous experts dans leur domaine de compétence pour accroître ses performances et sa croissance. A l'image des mois passés, ces fonds permettront aussi de poursuivre la stratégie de communication multicanal d'ampleur auprès du grand public pour continuer d'asseoir sa notoriété. Les Agences de Papa (ISIN : FR0014003I41 - Mnémonique : MLPAP), réseau immobilier digital indépendant créé en octobre 2019, annoncent la réalisation d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 6.465.564 euros au profit d'actionnaires historiques et de nouveaux actionnaires de référence. En vertu des autorisations conférées respectivement par les résolutions de l'assemblée générale du 26 mars 2021 et la 4e résolution de l'assemblée générale mixte du 17 mai 2021, le Conseil d'Administration a décidé de procédé à une double augmentation de capital d'un montant total, prime d'émission incluse, de 6.465.564 euros, par l'émission de 10.095.128 actions nouvelles provenant en partie de l'exercice de BSA par certains actionnaires historiques de la société qui ont apporté leur compte courants, et en partie par placement privé auprès d'un cercle restreint de 35 investisseurs, conformément à l'article L.411.2 du Code Monétaire et Financier. Les actions émises représentent au total 16,24% du capital et des droits de vote de la société. Ainsi, un actionnaire qui détenait 1% du capital de la société déteindra 0,84% à l'issue de ces opérations. Ces actions ont fait l'objet d'une demande d'admission sur le marché? Access+ d'Euronext Paris. Répartition du capital et des droits de vote Avant opérations Après opérations Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre d'actions % du capital SAS GFI & Partners1 21 025 440 40,40 21 025 440 33,84 SAS PAPA INVEST2 7.000.000 11,26 SAS Holding Ippolito Trucks3 7.019.784 13,49 7.019.784 11,30 SAS Soldièse4 5.346.792 10,27 5.346.792 8,60 Ray Adams 2.848.608 5,47 2.848.608 4,58 Autre 15.802.992 30,36 18.898.992 30,42 TOTAL 52.043.616 100 62 139 616 100,00 SAS GFI & Partners est détenue paritairement par les fondateurs Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini PAPA INVEST est détenue par les fondateurs Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini SAS Holding Ippolito Trucks est détenue par Pierre Ippolito SAS Soldièse est détenue par Anny Courtade Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité? des Marchés Financiers, l'offre des actions de la Société? dans le cadre de l'augmentation de capital par placement privé n'a pas donné lieu a? un prospectus soumis au visa de l'Autorité? des marchés financiers. Des informations détaillées concernant la Société?, notamment relatives a? son activité?, ses résultats et les facteurs de risque correspondants, figurent dans le document d'information de la Société?, lequel peut être consulté sur son site internet https://lesagencesdepapa.fr/investisseurs. Prochaines communications 28 octobre 2021 : Rapport financier du 1er semestre 2021 1er février 2022 : Chiffre d'affaires annuel 2021 7 avril 2022 : Résultats annuels 2021

À propos des Agences de Papa : Les Agences de Papa sont un réseau immobilier digital indépendant, créé en octobre 2019 par 2 papas niçois entrepreneurs, Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez. La société propose une offre unique et différenciante, basée sur le concept d'une agence immobilière 100% digitale à commission fixe. www.lesagencesdepapa.fr Contacts ACTIFIN Isabelle DRAY ACTIFIN Jenna DRIFF ACTIFIN Jean-Yves BARBARA Presse Financière Presse Corporate Relations Investisseurs idray@actifin.fr jdriff@actifin.fr jybarbara@actifin.fr Tél. : 01 56 88 11 11 Tél. : 01 56 88 11 11 Tél. : 01 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



