Les Agences de Papa : lancent dans la Location

Les Agences de Papa

Les Agences de Papa se lancent dans la Location



01-Juil-2021 / 08:30 CET/CEST

Communiqué de presse - 1er juillet 2021 Les Agences de Papa se lancent dans la Location Le réseau immobilier digital indépendant, Les Agences de Papa, annonce le lancement de son offre de Location dotée du « Papa Loc », une solution de mise en relation entre propriétaires et futurs locataires. Une nouveauté qui vient étoffer ses services au-delà de la transaction immobilière déjà existante, et qui sera disponible dès la rentrée 2021. L'entreprise poursuit ainsi sa volonté de développer de nouveaux relais de croissance tout en restant fidèle à sa promesse : concilier projets immobiliers et pouvoir d'achat. L'offre Location, un service innovant qui répond aux attentes des propriétaires et des locataires Les Agences de Papa ont choisi de bousculer une nouvelle fois les codes, en intégrant à leur offre de Location une solution de mise en relation affinitaire entre Bailleurs et Locataires, baptisée le « Papa Loc». Cette solution développée par Les Agences de Papa intègre non seulement des critères de recherches classiques, mais également des critères extra-immobiliers liés aux profils de chaque Bailleur et Locataire candidat. Les profils seront définis par le bais d'un formulaire permettant à chaque partie de décrire ses besoins et ses attentes. Une fois ces données récoltées, le « Papa Loc » permettra aux locataires de trouver plus facilement le bien adapté à ses attentes, et au propriétaire de cibler plus rapidement le locataire idéal. Une offre Location facilitant l'accès au logement pour tous Intégration d'une solution de vérification des documents L'offre Location des Agences de Papa utilisera par ailleurs la solution de vérification automatisée de documents VIALINK. Tiers de confiance et autorité de certification, VIALINK est déjà très largement utilisé par des acteurs majeurs du secteur financier. Cette solution présente de multiples avantages pour les parties prenantes. Elle optimise le parcours client des locataires candidats grâce à une



interface ergonomique qui leur permet de charger facilement leurs documents et d'être notifiés en temps réel des pièces manquantes ou incohérentes. Et pour le bailleur, elle minimise les risques de fraudes et de mauvais payeurs grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle qui vérifient en quelques secondes la conformité, l'authenticité et la solvabilité des locataires potentiels. Ainsi, le taux de conversion des dossiers reçus est optimisé. Un développement des offres qui renforce le c?ur de métier des Agences de Papa Acteur novateur sur le marché de l'immobilier digital, Les Agences de Papa souhaitent faciliter l'accès à la propriété du plus grand nombre par le biais d'un parcours personnalisé digitalisé, associé à des frais d'agence fixes de 2 000 ? quel que soit le prix de la transaction. L'enrichissement de l'offre par de nouveaux services comme la Location permet aux Agences de Papa de partir à la conquête de nouveaux marchés et constitue une étape importante de son développement. « La qualité de notre offre est un enjeu capital et nous avons à c?ur de la renforcer au quotidien avec de nouveaux services. L'offre Location va nous permettre d'accélérer notre développement et de compter à terme parmi les acteurs incontournables du secteur de l'immobilier. Notre ambition est de favoriser un accès équitable au logement en proposant des services transparents, simple d'utilisation et à des tarifs accessibles pour tous. Nous sommes fiers de mettre notre expertise au service de cette ambition » expliquent Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini, Co-fondateurs des Agences de Papa. Les Agences de Papa, la garantie d'un service personnalisé au meilleur prix, payé au résultat Tous ces nouveaux services viendront renforcer ceux déjà intégrés au parcours Achat/Vente de biens immobiliers : La possibilité pour les propriétaires de publier leurs annonces sur le site lesagencesdepapa.fr et de les rédiger sur des plateformes partenaires comme Se Loger, Le Bon Coin, Figaro Immo, Logic Immo, à vendre ou à Louer.

La possibilité pour les acquéreurs potentiels de visiter les biens présents sur le portail des Agences de Papa et ceux de ses partenaires grâce à la prise de rendez-vous en ligne.

Le recours aux services d'un partenaire des Agences de Papa pour effectuer les visites lorsque le propriétaire ne peut les assurer lui-même.

L'accompagnement (estimation, négociation, conseils) de nos clients jusqu'à la signature définitive de l'offre du bien chez le notaire. À propos des Agences de Papa : Les Agences de Papa sont un réseau immobilier digital indépendant, créé en 2019 par 2 papas niçois entrepreneurs, Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez. La société propose une offre unique et différenciante, basée sur le concept d'une agence immobilière 100% digitale à commission fixe. www.lesagencesdepapa.fr Contacts ACTIFIN Isabelle DRAY ACTIFIN Jenna DRIFF ACTIFIN Jean-Yves BARBARA Presse Financière Presse Corporate Relations Investisseurs idray@actifin.fr jdriff@actifin.fr jybarbara@actifin.fr Tél. : 01 56 88 11 11 Tél. : 01 56 88 11 11 Tél. : 01 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



