Les All Blacks cotés en bourse ?

Bataille d'influence, et de gros sous, au "pays du long nuage blanc". La NZRPA , qui fédère les joueurs de rugby du pays, a chargé la société d'investissement néo-zélandaise Forsyth Barr de préparer une alternative au projet Silver Lake. David Kirk, le président de la NZRPA, est aussi le président de Forsyth Barr.

Le mois dernier, les 26 syndicats provinciaux de rugby ont approuvé la vente à Silver Lake d'une participation de 12,5 % dans la branche commerciale de la NZR, y compris les droits sur les All Blacks, l'équipe nationale, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 387,5 millions de dollars néo-zélandais, soit environ 278,1 M$.

Forsyth Barr estime pour sa part que les droits commerciaux de NZR se situe entre 3,4 et 3,8 milliards de dollars néo-zélandais, ce qui est supérieur à l'évaluation de 3,1 milliards de dollars néo-zélandais de Silver Lake. Les All Blacks sont de loin l'équipe sportive la plus connue de Nouvelle-Zélande et de nombreux habitants de ce pays passionné de rugby ont exprimé leur inquiétude à l'idée que même une petite partie du trésor national puisse passer sous contrôle étranger.

La fédération a déjà choisi

Les joueurs se sont opposés à l'accord de Silver Lake, craignant une perte de contrôle et des risques de "détournement culturel".

Le directeur général de la NZR, Mark Robinson, a déclaré que la nouvelle proposition des dirigeants de l'association des joueurs visait à détruire l'accord de Silver Lake, et que "la plus grande opportunité pour l'avenir du rugby en Nouvelle-Zélande pourrait être perdue".

Neil Paviour-Smith, directeur général de Forsyth Barr, a déclaré à Reuters qu'une cotation sur le marché boursier national donnerait aux investisseurs locaux une chance de faire partie de l'opération, et qu'elle avait déjà suscité beaucoup d'intérêt.

"Je suis surpris que NZ Rugby pense que la nouvelle offre sape l'accord de Silver Lake. Ce que nous avons proposé par le biais de la NZRPA est une autre façon de procéder qui mérite d'être prise en considération, et nous devons avoir cette discussion et ce débat", a-t-il déclaré.

Il ne s'agirait pas à proprement parler d'une cotation en bourse des All Blacks, mais de l'ouverture du capital, assez minoritaire donc, de la structure qui dégage des revenus commerciaux. Mais il s'agirait d'une première en la matière.