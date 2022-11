Les Allemands devront faire face à de nouvelles hausses des prix de l'électricité et du gaz en janvier - portail

Quelque 137 fournisseurs régionaux d'électricité augmenteront leurs prix d'environ 61 % en moyenne et 167 fournisseurs de gaz d'environ 54 %, a indiqué Verivox, après avoir contrôlé 800 fournisseurs d'électricité et 700 fournisseurs de gaz.

"Le niveau des prix de l'énergie est historiquement élevé et réduit le pouvoir d'achat des ménages", a déclaré Thorsten Storck, expert en énergie de Verivox, dans un communiqué.

Un plongeon des exportations de gaz russe vers l'Europe et une baisse de la production nucléaire française sont deux raisons pour lesquelles la hausse des prix devrait se poursuivre, malgré une série de mesures d'urgence prises par les décideurs politiques.

Le coût moyen supplémentaire pour un ménage utilisant 4 000 kilowattheures (kWh) d'électricité par an serait de 784 euros (813 $) par an, tandis qu'un ménage type utilisant 20 000 kWh de gaz verrait une augmentation de 1 247 euros par an, a déclaré Verivox.

Selon la loi, les fournisseurs doivent informer leurs clients des changements de prix prévus pour le 1er janvier avant le 20 novembre.

En novembre, les factures d'électricité s'élevaient en moyenne à 1 477 euros par an, soit une hausse de 5 % depuis janvier, tandis que les factures de gaz s'élevaient à 2 737 euros pour un an, soit plus de 40 % de plus que le niveau de janvier.

Pour aider les consommateurs, le gouvernement a réduit la taxe sur la valeur ajoutée sur les fournitures d'énergie de 19 % à 7 % et a fourni 13 milliards d'euros de subventions pour les frais facturés par les entreprises de réseaux électriques, qui représentent 10 % des factures finales.

Une surtaxe coûteuse visant à soutenir l'énergie renouvelable a été supprimée à partir de juillet.

Les clients peuvent s'attendre à davantage d'aide de la part des mesures d'allégement énergétique du gouvernement, les détails des "freins" aux prix du gaz et de l'électricité étant en cours d'élaboration.

(1 $ = 0,9641 euros)