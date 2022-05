Les Américains d'origine ukrainienne essaient de nombreuses façons de faire venir leurs proches.

Entre deux appels, Day reprend ses efforts de plusieurs mois pour faire sortir sa mère et sa tante d'Europe et les faire entrer aux États-Unis. Cette instructrice de 42 ans spécialisée dans les besoins spéciaux fait partie des six Américains d'origine ukrainienne qui ont parlé à Reuters de la manière dont ils s'y prennent pour trouver une solution à ce qu'ils décrivent comme une procédure juridique difficile et confuse pour faire venir des êtres chers fuyant la guerre.

L'administration Biden s'attend à ce que la plupart des Ukrainiens dont la vie a été bouleversée par l'invasion de la Russie restent en Europe. Mais elle a déclaré en mars qu'elle accepterait jusqu'à 100 000 personnes en utilisant les voies légales existantes. Le 25 avril, un site Web "Uniting for Ukraine" a été mis en ligne pour permettre aux Ukrainiens ayant des parrains financiers américains de demander à rester et à travailler aux États-Unis pendant deux ans maximum dans le cadre d'un programme de libération conditionnelle humanitaire qui ne propose pas de voie vers la citoyenneté.

Au milieu de la semaine dernière, environ 14 500 demandes de "Uniting for Ukraine" avaient été déposées, selon l'agence des services américains de citoyenneté et d'immigration (USCIS) du ministère de la sécurité intérieure.

Les parrains potentiels doivent télécharger des détails sur leur emploi et leurs biens. Les candidats doivent passer des contrôles d'identité et de sécurité avant de pouvoir se rendre aux États-Unis et d'être considérés pour la libération conditionnelle.

Le programme a donné de l'espoir à Iryna Bashynskyy de Portland, Oregon. Depuis février, Bashynskyy cherche des moyens de faire sortir sa nièce, Yana, d'Ukraine. Maintenant, Bashynskyy rassemble des documents, y compris ses déclarations de revenus et ses relevés bancaires.

"C'est une course effrénée", a déclaré Bashynskyy. "Mais je vais essayer de l'accomplir".

Yana a demandé à n'être identifiée que par son prénom pour des raisons de sécurité.

"Il est nécessaire de s'échapper d'ici d'une manière ou d'une autre", a déclaré Yana, 23 ans, par l'intermédiaire d'un traducteur depuis son appartement à Kiev. "J'ai peur pour ma vie, pour mon avenir. Parce que vous ne savez pas où une bombe va tomber, à quel moment, et ce qui va se passer."

Marina Shepelsky, avocate basée à New York, a reçu des centaines d'appels de personnes ayant des proches en Ukraine. Pendant le premier mois et demi de l'invasion russe, Shepelsky - elle-même réfugiée ukrainienne dont la famille a fui l'Union soviétique en 1989 - leur conseillait de demander des visas touristiques.

"Maintenant, je le décourage en quelque sorte", a déclaré Shepelsky, affirmant que S'unir pour l'Ukraine propose "un meilleur statut".

Près de 3 500 Ukrainiens ont obtenu des visas américains temporaires pour le tourisme ou les affaires en mars, soit une forte augmentation par rapport aux 900 environ de février, selon les statistiques du Département d'État américain. Un porte-parole du département d'État a déclaré à Reuters que les visas de tourisme doivent être utilisés pour des séjours temporaires et ne sont pas appropriés pour entamer un processus d'immigration ou de réfugiés. Le porte-parole n'a pas expliqué pourquoi davantage d'Ukrainiens ont obtenu des visas de tourisme en mars, mais a précisé que les demandes sont évaluées au cas par cas.

ATTENTE AU MEXIQUE

Leonard Mogul cherche à obtenir un visa d'immigration de conjoint pour la femme qu'il a épousée lors d'un mariage Zoom non confessionnel de 30 minutes au début du mois de mars. Son alliance était une bague qu'il lui avait achetée pendant des vacances du Nouvel An à Cancun. Il avait déjà essayé d'obtenir un visa de tourisme, et avait obtenu un rendez-vous pour un entretien de visa fin septembre.

"Je ne voulais pas qu'elle reste seule en Europe pendant aussi longtemps", a déclaré Mogul, qui cherche à obtenir le visa de conjoint et ne prévoit pas de demander l'union pour l'Ukraine.

Artem Plakhotnyi, un professeur de danse basé à Scottsdale, Arizona, essayait depuis des semaines de prendre un rendez-vous d'urgence pour l'obtention d'un visa pour sa belle-sœur et ses jumeaux de quatre ans. Quatre jours après l'invasion de l'Ukraine par les soldats russes, son cousin et la fille de ce dernier, âgée de neuf ans, sont morts en tentant de fuir Kharkiv, dit-il. Après des tentatives répétées, il a pris un vol pour Varsovie, puis s'est rendu avec ses proches à Tijuana, où il a demandé et obtenu une libération conditionnelle humanitaire le mois dernier.

Le ministère américain de la Sécurité intérieure a déclaré qu'à partir du 25 avril, date à laquelle le site Uniting for Ukraine a été mis en ligne, les Ukrainiens à la frontière sud-ouest qui n'ont pas de visa valide ou d'autorisation préalable pour se rendre aux États-Unis par le biais de Uniting for Ukraine peuvent se voir refuser l'entrée.

Une source du gouvernement mexicain a déclaré à Reuters la semaine dernière qu'environ 530 Ukrainiens se trouvaient dans un refuge à l'extérieur de Mexico, à la recherche de parrains aux États-Unis. La plupart avaient été transportés par la marine mexicaine depuis Tijuana. La marine mexicaine a confirmé que les Ukrainiens, dont près de 200 mineurs, se trouvaient au refuge.

Ilona Dluzhynska, une avocate ukrainienne au Mexique, a déclaré que d'autres Ukrainiens se sont rendus à Mexico depuis la frontière par leurs propres moyens et sont dans des hôtels en attendant le traitement de leur dossier d'immigration.

De retour à Los Angeles, Day travaille dans le cadre du processus d'Uniting for Ukraine, et réserve à distance des logements pour sa mère et sa tante et coordonne les rendez-vous vétérinaires pour leurs chats.

"Ma mère et ma tante ne parlent pas d'autres langues" que l'ukrainien, dit-elle. "Elles n'ont jamais quitté l'Ukraine. Elles ne sont même jamais montées dans un avion".

Elle dit qu'elle envisage de prendre l'avion pour la Pologne.

"Honnêtement, je veux juste pouvoir serrer ma mère dans mes bras et pleurer avec elle, et ne pas pouvoir le faire - elles se sentent totalement perdues là-bas."