Les poursuites engagées contre l'ancien président Donald Trump ont divisé les Américains, mais semblent avoir renforcé ses chances de remporter l'investiture républicaine pour l'élection de 2024, selon un sondage Reuters/Ipsos publié jeudi.

Le sondage a été réalisé mercredi et jeudi, à la suite de l'inculpation mardi de M. Trump pour 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux par les procureurs de la ville de New York.

Selon l'enquête, 49 % des Américains pensent que les procureurs ont eu raison d'engager la première procédure pénale à l'encontre d'un président ou d'un ancien président des États-Unis.

Mais ce résultat met en évidence le fossé politique qui existe sur de nombreux sujets liés à M. Trump. Quelque 84 % des personnes se définissant comme démocrates estiment que les accusations étaient justifiées, alors que seuls 16 % des républicains sont de cet avis.

Quelque 40 % des républicains ont déclaré que l'affaire les incitait à voter pour M. Trump en 2024, tandis que 12 % ont déclaré qu'elle les incitait à moins le soutenir. Enfin, 38 % ont déclaré que cela n'avait aucun impact.

M. Trump est largement en tête des candidats à l'investiture républicaine, 58 % des républicains déclarant qu'il est leur candidat préféré. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 48 % d'un sondage Reuters/Ipsos publié lundi.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui n'est pas entré dans la course, arrive en deuxième position avec 21 %.

Alors que les démocrates et les républicains sont profondément divisés sur la poursuite de l'affaire, le sondage a montré une forte conviction que Trump a organisé des paiements à la star du porno Stormy Daniels et au mannequin Karen McDougal pour qu'elles gardent le silence sur leurs relations extraconjugales présumées.

Quelque 73 % des Américains pensent que c'est le cas, dont 55 % des républicains.

Cependant, 76 % des républicains pensent que certains membres des forces de l'ordre travaillent à délégitimer Trump par le biais d'enquêtes à motivation politique, contre 34 % des démocrates.

Quelque 51 % de l'ensemble des personnes interrogées, mais seulement 18 % des républicains, ont déclaré que les accusations devraient empêcher M. Trump de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle.

L'enquête menée auprès de 1 004 adultes américains présente un intervalle de crédibilité, une mesure de précision, de plus ou moins 3,8 points de pourcentage pour l'ensemble des personnes interrogées et de plus ou moins 6,3 points de pourcentage pour les 368 républicains qui ont participé au sondage.