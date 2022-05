Les Amérindiens luttent pour maintenir les traditions en vie après le COVID

Lorsque sa "pokni", terme Choctaw désignant sa grand-mère, est morte du COVID-19 dans les premiers mois de la pandémie en 2020, l'étudiante de 20 ans a perdu non seulement un membre de sa famille bien-aimé, mais aussi une mine de connaissances sur sa tribu amérindienne, la bande Mississippi des Indiens Choctaw.

Ce fut un signal d'alarme pour Crosby, qui a commencé à jouer un rôle plus actif dans sa communauté, apprenant la langue de la tribu ainsi que des pratiques anciennes comme le perlage et la confection de robes. L'été dernier, elle a remporté le concours Choctaw Indian Princess, devenant ainsi l'ambassadrice officielle de sa tribu pour l'année.

"J'allais vraiment être celle qui allait rester en retrait", se souvient-elle lors d'un récent après-midi, alors qu'elle se tenait devant une grande croix en bois que la tribu a érigée sur les rives du lac Pushmataha, un réservoir de la réserve Choctaw dans le Mississippi, en mémoire de ceux qui sont morts du virus.

"Mais maintenant, parce que le temps est précieux, je sens que je dois prendre ce rôle, être l'enseignante", a-t-elle déclaré.

Alors que le nombre de décès dus au COVID-19 aux États-Unis approche du million, les membres de la tribu tentent de faire face à la dévastation causée par le virus, qui a rapidement traversé leur communauté, tuant des dizaines de personnes et laissant peu de familles épargnées par la mort.

Le bilan des décès comprend de nombreux anciens de la tribu Choctaw, des conteurs, des musiciens et des artisans qui étaient les gardiens des traditions qui ont façonné l'histoire et la culture de la tribu pendant des siècles.

Le COVID-19 a fait un nombre disproportionné de victimes parmi les Amérindiens, en partie à cause des maladies chroniques répandues dans leurs communautés et du sous-financement historique des systèmes de santé indiens.

Début mai, 130 Choctaw de la réserve du Mississippi avaient succombé au virus, selon les responsables locaux de la santé, soit un taux de mortalité par habitant de 1 300 sur 100 000 résidents. Ce taux est trois fois plus élevé que la moyenne de l'État, selon un décompte de Reuters des données de santé publique. Le Mississippi est en tête du pays pour le nombre de décès par habitant.

Les communautés autochtones du monde entier ont subi un impact négatif disproportionné de la pandémie, qui a mis à nu des inégalités de longue date et exacerbé des problèmes tels que la pauvreté et l'accès aux soins, selon les experts.

En s'attaquant aux personnes âgées, le COVID-19 a menacé l'essence même des peuples autochtones - leurs traditions et leurs langues dont les anciens étaient les gardiens. De l'Amérique latine au Canada, les tribus ont pris des mesures pour protéger autant que possible les gardiens de leur culture, en barricadant les villages et en donnant la priorité aux personnes âgées pour les vaccinations. Pourtant, beaucoup sont morts en emportant avec eux le savoir de leur peuple.

SE METTRE EN MARCHE

La tribu du Mississippi n'est pas étrangère aux difficultés extrêmes.

Au début du XIXe siècle, la tribu Choctaw a été la première des nations indiennes à être chassée de ses terres ancestrales dans le sud-est des États-Unis par le gouvernement.

Des milliers de personnes sont mortes de faim, de maladie et d'exposition aux éléments lors d'un voyage à pied de 805 km (500 miles) vers ce qui est aujourd'hui l'Oklahoma, après que le président Andrew Jackson ait signé l'Indian Removal Act.

Aujourd'hui, l'Oklahoma abrite la plus grande communauté Choctaw du pays, suivie par le Mississippi.

Crosby, étudiante en anthropologie, n'est pas le seul membre de sa tribu qui souhaite préserver les traditions de la tribu après qu'elle ait perdu tant de gardiens de sa culture au cours des deux dernières années.

Mag Willis, 35 ans, a déclaré que la pandémie l'a inspirée à créer un groupe Facebook pour les artisans Choctaw où les gens peuvent entrer en contact avec les artisans, regarder des tutoriels et acheter des pièces telles que des sandales perlées, des colliers élaborés et des boucles d'oreilles colorées.

"Je pense qu'il y a beaucoup de gens (qui) commencent à réaliser, 'Hé, je pense que je dois apprendre'", a déclaré Willis, qui a perdu son grand-père, l'un des violoneux de la tribu, à cause du COVID-19.

Lakeishia Wallace, 34 ans, a commencé à apprendre le perlage après avoir quitté l'armée américaine il y a plus de dix ans et avoir lutté pour trouver un emploi. La pandémie lui a fait comprendre l'importance de partager ses compétences, comme la façon de créer des ensembles de perles complexes et de coudre des jupes en ruban, des vêtements traditionnels sur lesquels sont cousues des bandes colorées.

Comme de nombreux membres de la communauté hésitent à se rencontrer en personne, cette mère de quatre enfants a récemment publié sur Facebook un tutoriel sur la façon de fabriquer un collier de perles traditionnel. Maintenant, dit-elle, elle travaille sur une série de vidéos didactiques et espère les publier sur plusieurs plateformes sociales.

"C'est à mon tour de me lancer, à mon tour d'acquérir toutes ces connaissances et de les transmettre", a-t-elle déclaré.

J'AI ARRÊTÉ DE COMPTER

Il est difficile de trouver quelqu'un dans les communautés amérindiennes très soudées, dispersées dans 10 comtés de l'est et du centre du Mississippi, qui n'a pas perdu de la famille, des amis ou des connaissances à cause du virus.

Jeremy Bell a perdu de nombreux membres de sa grande famille au cours des deux dernières années et a enterré deux de ses cousins le même jour.

"Lorsque vous perdez les cinq premiers, vous allez pleurer, mais c'est arrivé au point où je me suis désensibilisé", a déclaré Bell.

"J'ai arrêté de compter après 30."

La mort n'a pas seulement bouleversé sa vie familiale, elle s'est aussi insinuée dans son travail. Bell, qui gère un réseau de transport par bus sur la réserve, a dit qu'il a vu ses chauffeurs lutter contre la perte de nombreux passagers de longue date.

"C'était tellement accablant que lorsque je suis parti, j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, j'ai éteint les lumières et je suis resté assis là à pleurer", a-t-il déclaré.

Dans les foyers multigénérationnels de la tribu, il était difficile de mettre en œuvre des mesures d'atténuation du COVID-19 comme isoler un membre de la famille malade. Les membres de la tribu étaient rendus encore plus vulnérables par la prévalence du diabète, de l'obésité et des maladies respiratoires dans leur communauté.

L'arrivée des vaccins COVID-19 a été accueillie avec hésitation par de nombreux membres de la tribu où le taux de vaccination reste obstinément bas, à peine supérieur à 48 %, ce qui est inférieur à la moyenne nationale de 66 % de personnes entièrement vaccinées.

Dans la réserve du Mississippi, l'espoir naissant d'un avenir post-pandémique ne peut cacher les profondes cicatrices laissées par la pandémie.

Dans son bureau de Pearl River, le chef de la tribu, Cyrus Ben, est assis derrière un bureau en bois encadré par deux mâts de drapeau, avec les étoiles et les bandes américaines d'un côté et la bannière de la nation Choctaw de l'autre.

COVID-19 n'a pas seulement entraîné la perte de vies humaines, mais "nous avons perdu des morceaux de notre culture", a déclaré Ben, pleurant à un moment donné au cours d'une interview souvent émouvante.

"Il va y avoir un vide pendant un certain temps".

