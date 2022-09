Les Anneaux de Pouvoir dénoncent le racisme dont sont victimes les membres de couleur de la distribution.

Lorsque les membres noirs et bruns de la distribution de "Rings of Power" ont été annoncés plus tôt cette année, ils ont été immédiatement confrontés à des réactions négatives basées sur la couleur de leur peau. Prétendant que la série est une représentation erronée de la Terre du Milieu de l'auteur J.R.R. Tolkien, des commentaires ont émergé sur les médias sociaux rejetant la diversité de la série.

Après avoir reçu de nombreux commentaires négatifs suite à la première de la série, Amazon Prime a désactivé l'option permettant au public de commenter en raison de soupçons de bombardement de la revue.

La déclaration se lit comme suit : "Nous, les acteurs de Rings of Power, sommes unis dans une solidarité absolue et contre le racisme incessant, les menaces, le harcèlement et les abus dont sont victimes quotidiennement certains de nos camarades de couleur".

"Nous refusons de l'ignorer ou de le tolérer. JRR Tolkien a créé un monde qui, par définition, est multiculturel. Un monde dans lequel des peuples libres de différentes races et cultures s'unissent, dans la fraternité, pour vaincre les forces du mal. "Les Anneaux de Pouvoir" reflète cela. Notre monde n'a jamais été tout blanc, la fantasy n'a jamais été tout blanc. La Terre du Milieu n'est pas toute blanche. Les BIPOC ont leur place dans la Terre du Milieu et ils sont là pour rester."

Il poursuit en disant : "Enfin, tout notre amour et notre fraternité vont aux fans qui nous soutiennent, en particulier les fans de couleur qui sont eux-mêmes attaqués simplement pour exister dans ce fandom. Nous vous voyons, votre bravoure et votre créativité sans fin. Vos cosplays, vos fancams, votre fan art et vos idées font de cette communauté un endroit plus riche et nous rappellent notre but. Vous êtes valables, vous êtes aimés et vous avez votre place. Vous faites partie intégrante de la famille LORT - merci d'assurer nos arrières".

Se terminant par le mot elfique "Namárië", qui signifie "adieu", le post a suscité des réactions mitigées. Certains commentateurs de Twitter ont remercié la série pour avoir condamné le racisme, tandis que d'autres suggèrent que le harcèlement des "Anneaux de pouvoir" est lié à la mauvaise qualité de la série, et non à ses personnages de couleur.

Ce harcèlement à connotation raciale imite des incidents similaires survenus en 2022 et visant des talents de couleur distribués dans des rôles de science-fiction, notamment Moses Ingram dans "Obi-Wan Kenobi" de Star Wars et Leah Jeffries dans la prochaine série "Percy Jackson".