Lorsque l'Azerbaïdjan a envahi la région séparatiste du Haut-Karabakh, David Harapetyan a parcouru 1 000 km depuis son domicile dans la ville russe de Stavropol jusqu'à ce village frontalier arménien pour aider les Arméniens du Karabakh en fuite.

Mercredi, ce chauffeur de taxi de 36 ans distribuait de la nourriture, de l'eau et des cigarettes aux réfugiés qui arrivaient en Arménie après avoir passé dix mois sous un blocus azerbaïdjanais qui a entraîné de graves pénuries au Karabakh.

"Je suis venu de Stavropol quand j'ai vu ce qui se passait ici. Je suis venu pour aider mon peuple autant que je le peux", a déclaré M. Harapetyan, qui est né dans cette région méridionale de l'Arménie, mais qui n'a que la nationalité russe.

La Russie abrite la plus grande diaspora arménienne du monde. Les États-Unis et la France comptent également d'importantes communautés arméniennes.

Le gouvernement arménien a déclaré mercredi que plus de 50 000 réfugiés du Karabakh avaient jusqu'à présent franchi la frontière, sur une population arménienne du Karabakh estimée à 120 000 personnes.

Cet afflux soudain a mis à rude épreuve les ressources de Goris, la ville frontalière où les autorités arméniennes ont réservé des hôtels pour les réfugiés qui n'ont nulle part où aller.

M. Harapetyan a déclaré que lui et un groupe de 10 Arméniens de Stavropol avec lesquels il était arrivé aidaient les nouveaux arrivants à se loger.

"Nous sommes arrivés et avons même trouvé des maisons où nous pouvons héberger certaines personnes qui n'ont pas de toit.

Parmi les personnes aidées par Harapetyan, 49 hommes, femmes et enfants sont arrivés entassés dans le camion KAMAZ de Karen Martirosyan.

Martirosyan, 39 ans, soldat de l'armée vaincue du Karabakh, avait quitté le village de Badara, situé sur la ligne de front, à bord de son camion.

RUPTURE

Au cours du trajet de 77 km depuis Stepanakert, la capitale du Karabakh, qui a duré deux jours en raison de la densité de la circulation, il a récupéré des retardataires dont le camion était tombé en panne.

"Leur KAMAZ est tombé en panne sur la route tard dans la nuit", a expliqué M. Martirosyan, dont le propre camion surchargé remorquait également une voiture transportant cinq autres personnes en panne d'essence.

"Elles étaient à l'air libre. Je les ai donc emmenées avec moi et je suis venu ici - 43 (personnes) à l'arrière et cinq autres dans la cabine".

Alors que les volontaires à la frontière distribuaient de la nourriture et de l'eau à la vingtaine d'enfants à bord, une vieille femme a crié depuis le camion qu'elle blâmait les dirigeants arméniens et karabakhs, passés et présents, pour la perte de sa patrie.

"Tout le Karabakh a été pris en otage par l'Azerbaïdjan ! C'est cela ! C'est la faute de notre président ! C'est lui qui a tout fait, c'est lui le responsable !".