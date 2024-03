L'auteur-compositeur-interprète Raye et le groupe Jungle ont été les premiers à remporter les BRIT Awards, la plus grande soirée de la musique britannique, samedi, où des artistes comme les Rolling Stones et Blur sont également en lice pour des prix.

Raye est en tête des nominations et a été récompensée dans les catégories les plus importantes : artiste de l'année et album de l'année pour "My 21st Century Blues". Elle a remporté le premier prix de la soirée, celui de la chanson de l'année pour "Escapism".

La jeune femme de 26 ans est également en lice dans les catégories "pop act" et "R&B act", ainsi que dans la catégorie "meilleur nouvel artiste". Avec sept nominations, elle bat le record du plus grand nombre de nominations pour un artiste au cours d'une année donnée, selon les organisateurs de la cérémonie annuelle, la British Phonographic Industry (BPI).

Mme Raye, qui s'est séparée de sa maison de disques en 2021 pour travailler en tant qu'artiste indépendante après avoir déclaré que la maison de disques avait retenu son premier album, a commencé à se réjouir cette semaine, lorsqu'elle a été nommée auteur-compositeur de l'année par les BRITs. Elle est la première femme à remporter ce prix depuis son lancement en 2022.

"Je ne peux décrire cela que comme un miracle, c'est émouvant, c'est magnifique", a déclaré Mme Raye aux journalistes sur le tapis rouge avant la cérémonie.

Band Jungle a remporté le prix du groupe de l'année.

Les rappeurs Central Cee et J Hus ont tous deux obtenu quatre nominations, notamment pour le titre d'artiste de l'année, une catégorie neutre sur le plan du genre qui compte désormais 10 nominations, les organisateurs ayant doublé le nombre de nominations à la suite du tollé provoqué par une liste de candidats exclusivement masculins l'année dernière.

Plus de la moitié des nominations de cette année, soit 55 %, concernent des femmes, soit en tant qu'artiste solo, soit au sein d'un groupe exclusivement féminin, a indiqué la BPI.

Dua Lipa a obtenu trois nominations, dont celles d'artiste de l'année et d'artiste pop.

Blur est en lice pour son album "The Ballad of Darren" et pour le titre d'artiste alternatif/rock.

Dans cette catégorie, ils sont concurrencés par les vétérans The Rolling Stones, qui ont sorti l'année dernière "Hackney Diamonds", leur premier album de matériel original depuis 2005 et leur premier enregistrement depuis la mort du batteur Charlie Watts en 2021.

La catégorie de l'artiste international de l'année, sans distinction de sexe, compte désormais 10 nominés, dont Taylor Swift, Miley Cyrus, SZA, Burna Boy et Kylie Minogue.

Minogue, qui, comme Raye et Lipa, se produira lors du spectacle de samedi, a été désignée comme l'icône mondiale des BRITs de cette année.

Le groupe de rock indépendant The Last Dinner Party a déjà été désigné comme lauréat du prix de l'étoile montante.