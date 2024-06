Les Bahamas s'apprêtent à rejoindre une tendance croissante où les pays promettent une meilleure protection de leurs précieux écosystèmes en échange d'une réduction de leur dette.

Le ministre de l'économie des Bahamas, Michael Halkitis, a déclaré à Reuters qu'un échange "dette contre nature" serait lancé dans les deux à quatre prochains mois et se concentrerait sur l'amélioration du réseau de parcs marins et de zones protégées du pays.

Le premier ministre du pays avait laissé entendre qu'un accord était sur le point d'être conclu au début de l'année - la Barbade, le Belize et l'Équateur, pays voisins, ont tous procédé à des échanges dette-nature au cours des dernières années - mais les commentaires de M. Halkitis constituent la première esquisse ferme du plan des Bahamas.

L'échange portera sur moins de 500 millions de dollars de dette. L'encours total des obligations internationales du pays s'élève à 2,9 milliards de dollars, ce qui signifie que l'échange pourrait encore concerner bien plus de 10 % de cet encours.

"Nous avons déjà beaucoup d'aires marines protégées. L'objectif (de l'échange de la dette) n'est donc pas tant de créer de nouvelles zones que d'améliorer la gestion de certaines d'entre elles", a-t-il déclaré lors d'un entretien à Londres. "Vous en saurez plus à l'automne.

Les Bahamas sont très motivés. Elles ont créé en 1958 le premier parc terrestre et marin protégé au monde, Exuma Cays, qui s'étend sur plus de 100 000 acres d'océan et abrite la deuxième plus grande barrière de corail de l'hémisphère occidental.

En raison de la sensibilité du marché, M. Halkitis n'a pas été en mesure de fournir une date plus précise pour l'échange, mais ses indications suggèrent que la date la plus probable se situe entre la fin du mois d'août et le 21 octobre, date à laquelle débuteront la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Samoa et la conférence des parties des Nations unies sur la biodiversité en Colombie.

L'échange serait rendu possible par une garantie de crédit de la Banque interaméricaine de développement pour réduire la dette, a précisé M. Halkitis.

Le premier échange dette-nature a eu lieu en 1987 et plus d'une centaine d'accords ont suivi depuis, bien que leur utilisation pour réduire la dette sur les marchés obligataires internationaux n'ait pris son essor qu'au cours des dernières années.

Dans le cas le plus simple, une partie de la dette d'un pays est rachetée par une banque ou un investisseur spécialisé et remplacée, généralement avec l'aide d'une garantie de crédit d'une banque multilatérale de développement, par une nouvelle obligation "nature" moins onéreuse.

Une partie de l'épargne ainsi générée finance alors la conservation ou des projets, tels que l'assainissement de l'eau, jugés bénéfiques pour l'environnement.

Une autre source impliquée dans le projet des Bahamas a déclaré à Reuters que l'organisation à but non lucratif The Nature Conservancy (TNC) - qui a joué un rôle dans d'autres échanges de dettes - entreprenait le travail de conception de l'opération.

Le ratio dette/PIB des Bahamas est passé d'un peu plus de 50 % à 75 % après que la pandémie de COVID-19 a frappé de plein fouet son industrie touristique vitale. Selon la société de notation S&P Global, les Bahamas consacrent désormais environ 18 % de leurs revenus au paiement des intérêts de leurs emprunts.