Les Bahamas, premier pays au monde à émettre une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), préparent actuellement une réglementation qui obligera les banques commerciales à donner accès à la monnaie électronique afin d'en stimuler l'adoption, a déclaré le gouverneur de la banque centrale à Reuters.

Le rôle des Bahamas en tant que pionnier de la CBDC - ils ont émis leur monnaie numérique "Sand Dollar" en 2020 - signifie que ce qu'ils font dans les Caraïbes est suivi de près par plus de 130 pays, de l'Europe à la Chine, qui explorent actuellement des versions numériques de leurs monnaies.

John Rolle, gouverneur de la banque centrale des îles, qui a supervisé le lancement du dollar des sables pendant près de quatre ans, a déclaré qu'en raison d'une utilisation encore limitée, la carotte se transformait en bâton et que les banques commerciales étaient désormais informées des réglementations qui les obligeraient à le distribuer.

"Nous avons commencé à le signaler à nos institutions", a déclaré M. Rolle à Reuters lors d'un voyage à Londres, ajoutant que les règles devraient être mises en place d'ici deux ans.

"Nous prévoyons un processus dans lequel toutes les banques commerciales seront finalement présentes dans cet espace et devront fournir à leurs clients un accès à la monnaie numérique de la banque centrale.

Les CBDC se sont révélées être un point de discorde entre les banques centrales et les banques commerciales, les groupes de pression bancaires avertissant que les monnaies pourraient encourager la fuite des dépôts parce qu'elles offrent effectivement au public un compte bancaire auprès de la banque centrale.

La Banque centrale européenne a indiqué qu'elle obligerait les banques et les détaillants de la zone euro à accepter et à distribuer le futur euro numérique, s'il voit le jour, mais cela ne se fera pas avant plusieurs années, ce qui signifie que les Bahamas seraient une fois de plus les premiers à le faire.

Les CBDC se présentent sous deux formes, soit dans le moule "retail" du Sand Dollar, où le public peut l'utiliser, soit dans une version "wholesale" utilisée uniquement par les institutions financières.

Ordonner aux banques de mettre le Sand Dollar à leur disposition les obligerait à apporter des modifications importantes à leurs systèmes informatiques, mais la banque centrale des Bahamas considère qu'il s'agit d'un élément essentiel pour stimuler l'adoption de la CBDC et, plus généralement, des paiements mobiles.

Le Sand Dollar représente actuellement moins de 1 % de la monnaie en circulation aux Bahamas, tandis que les rechargements de portefeuilles sont tombés à 12 millions de dollars au cours des huit mois précédant le mois d'août de l'année dernière, contre 49,8 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, selon les données de la banque centrale.

D'autres pays, tels que le Nigeria et la Jamaïque, qui ont également lancé des CBDC, n'en font qu'une utilisation minime.

Selon les observateurs des CBDC, le problème réside en partie dans le fait qu'elles n'offrent pas encore d'avantages évidents par rapport aux méthodes de paiement existantes, tandis que certains pays craignent qu'elles n'ouvrent la voie à un espionnage accru de la part des pouvoirs publics.

M. Rolle a déclaré que le fait d'exiger des banques commerciales qu'elles intègrent le Sand Dollar dans leurs systèmes devrait favoriser son utilisation, mais il a reconnu que le plus important était de faire en sorte que davantage de magasins, de restaurants et d'autres entreprises l'acceptent comme moyen de paiement.

Il est peu probable que les Bahamas offrent des incitations financières pour l'utilisation de leur CBDC, comme l'a fait l'Inde lors des essais de la roupie électronique, a déclaré M. Rolle. Elles ne proposeront pas non plus de taux d'intérêt sur les portefeuilles de Sand Dollars, comme l'a fait Israël. (Reportage d'Elizabeth Howcroft et Marc Jones ; Rédaction de Tommy Reggiori Wilkes et Susan Fenton)