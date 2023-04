Les pays des Balkans occidentaux connaissent un boom des investissements dans l'énergie solaire, ce qui pourrait contribuer à atténuer la crise de l'électricité qui menaçait d'entraîner l'abandon du charbon, mais les responsables de l'industrie affirment que les systèmes de transmission ne sont pas préparés à l'arrivée de nouvelles sources d'énergie.

Le ministre de l'économie de Macédoine du Nord, Kreshnik Bekteshi, a déclaré que les investisseurs ont commencé à investir "de manière assez furieuse" dans les centrales solaires et que son pays, qui est un importateur d'électricité, est devenu une plaque tournante régionale pour les sources d'énergie renouvelables.

Depuis 2021, des parcs solaires d'une capacité de 139 mégawatts (MW) ont été construits et jusqu'à 300 MW de nouvelle énergie solaire devraient être produits d'ici fin 2023, ce qui est suffisant pour alimenter huit villes en électricité, a déclaré Marko Bislimovski, le président de la Commission de régulation de l'énergie de Macédoine du Nord.

Toutefois, les réseaux de transmission et de distribution ne sont pas préparés à absorber des apports aussi soudains d'énergie solaire et doivent être étendus afin d'accepter et d'équilibrer l'énergie générée uniquement pendant la journée, a-t-il ajouté.

"Notre réseau peut assurer la transmission d'environ 1 300 MW d'énergie photovoltaïque et le réseau de distribution a une capacité de 700 à 800 MW, alors qu'il existe un plan de transmission de 5 000 MW", a déclaré M. Bislimovski. "Nous avons donc des problèmes.

L'autre solution, bien que coûteuse, consiste à stocker l'électricité. La législation a donc été modifiée pour obliger les investisseurs à décrocher le stockage de l'électricité dans des batteries dans les zones où le réseau est déjà réservé.

Les producteurs certifiés de panneaux solaires mettent en outre en garde contre le manque de contrôle des entreprises qui installent des panneaux solaires sans licence dans un contexte de demande croissante, ce qui entraîne des problèmes techniques et risque d'endommager gravement le système énergétique.

"Les gens se concentrent sur le prix et la rapidité avec laquelle les travaux seront achevés, sans penser aux conséquences profondes pour les investisseurs et le réseau", a déclaré Goran Paunov, propriétaire et directeur général de KMG EOL Kvazar, un producteur de panneaux solaires basé à Skopje.

Les centrales solaires se sont également multipliées en Bosnie, le seul pays des Balkans qui exporte de l'électricité, en particulier dans la région méridionale de l'Herzégovine. Stolac, la ville qui a été la première à utiliser l'énergie solaire il y a 12 ans, est devenue un grand chantier.

"Nous prévoyons une capacité de production d'énergie solaire allant jusqu'à 600 MW", a déclaré le maire de Stolac, Stjepan Boskovic, tout en précisant que ce plan dépendait de la capacité des lignes de transmission et de la volonté des agences d'État de l'étendre en conséquence.

M. Boskovic a déclaré que des entreprises privées et publiques ont fait des offres pour des projets d'une valeur d'environ 1 milliard de marka bosniaques (559 millions de dollars) dans la région.

(1$ = 1,789 marka bosniaque)