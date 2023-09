Les Beaux Articles de la Semaine : Café, actions japonaises, crypto-kazakhe et minerais rares

L'impact des taux élevés sur le capital-investissement a du mal à émerger au grand jour, mais il est dévastateur, explique Bloomberg, pendant que le WSJ se demande pourquoi les Japonais boudent les actions japonaises et si le Canada osera franchir le Rubicon des métaux rares. Il existe beaucoup de littérature sur les méchants robots, mais Wired se demande ce qui se passerait si les robots étaient finalement sympas. On a aussi lu cette semaine sur Daniel Kretinsky, l'IA, Donald Trump, Christine Lagarde et Linda Yaccarino.