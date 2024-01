Les Beaux Articles de la Semaine : Mickey libéré, des pronostics nuls et JJG

Dans cette première revue de presse de l'année, Jean-Jacques Goldman croise Jackson Pollock et un enfant de 13 ans. Ils embarquent dans une Tesla pour aller à Londres, en Chine et aux Etats-Unis, où ils rencontrent Mickey débarrassé de Walt Disney. Ils parlent fonds spéculatifs, intelligence artificielle et pétrole de schiste. Je crois que c'est le bon moment pour décuver.