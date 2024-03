Les Beaux Articles de la Semaine : Où Jensen Huang croise Vladimir Poutine, Rembrandt et Mickey

Encore une ribambelle d'articles sur l'intelligence artificielle cette semaine, des sérieux, des drôles et des inquiétants. Je vous recommande aussi le papier de Wired sur la façon dont les pubs de baskets permettent de trouver Vladimir Poutine, ainsi que deux articles légers mais sérieux sur Eurostat et sur un tuto pour devenir un super prévisionniste. en guest, les habitués comme Donald Trump, Warren Buffett et Joe Biden, mais aussi Mickey, des papillons, Rembrandt, Verkor et des Horaces. Illustration réalisée avec Midjourney : Mickey Mouse dans le style de Rembrandt.