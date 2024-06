Les Beaux Articles de la Semaine : crises, puces et crème solaire dans la pizza

Cette semaine, les défis de l'inflation pour la Fed et l'attrait intemporel des cimes enneigées côtoie la résistance culturelle en Hongrie et les manœuvres de ByteDance pour s'équiper malgré les sanctions américaines. Les questions de diversité se mêlent aux secrets des industries mortifères. Sans oublier les abysses et les récits séduisants qui façonnent nos bulles financières.