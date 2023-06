Les Beaux Articles de la Semaine du 12 au 18 juin

Cette semaine dans la revue de presse, le secteur automobile revient sur le devant de la scène avec l'interview de Luca de Meo (Renault) et la stratégie de superchargeurs de Tesla qui porte ses fruits. Le transport maritime célèbre 40 ans de gigantisme, tandis que la forêt française est menacée par le réchauffement climatique. Les groupes hôteliers se détournent de San Francisco en raison de la dégradation de la qualité de vie et de la criminalité. Le CEO de Safran met en garde contre une crise d'approvisionnement sans précédent pour les fabricants d'avions. Enfin, l'intelligence artificielle est au cœur de plusieurs articles, notamment sur YouTube et les déchets générés par cette technologie sur Etsy.