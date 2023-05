Les Beaux Articles de la Semaine du 15 au 21 mai

Cette semaine dans notre revue de presse : le plus grand transfert de richesses de l'histoire (New York Times), l'histoire de la casquette de baseball (MLB), Macron en interview (L'Opinion) et la guerre contre la pauvreté remportée par les riches (The Atlantic). Découvrez également le scandale "CumCum" et ses conséquences fiscales pour les banques (Le Monde) et les prévisions erronées des banques centrales (Financial Times).