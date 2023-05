Les Beaux Articles de la Semaine du 1er au 7 mai

Les articles de cette revue de presse internationale ont été sélectionnés dans le cadre des lettres d'information quotidiennes de Zonebourse sur la semaine écoulée. Au programme de la semaine : 🏦 Faillites bancaires au XIXᵉ siècle (The Conversation) 📚 Livres posthumes : Céline, John Le Carré (La Croix) 🗳️ Deepfake et élection 2024 (Wired) 🚀 La ville spatiale d'Elon Musk (The Atlantic) 📈 Charlie Munger sur les banques américaines (Financial Times) 🎨 Ehpad pour artistes à Nogent-sur-Marne (Libération) 👩‍💻 Informatique quantique et internet (Financial Times) 🎭 Grève d'Hollywood contre les IA (Heidi News) 📱 Microbes et téléphone aux toilettes (The Conversation) 👑 Vive les rois et les reines (Project Syndicate) ...et bien plus encore !