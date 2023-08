Les Beaux Articles de la Semaine du 21 au 27 août

La Chine et ses déboires économiques est largement présentée dans la revue de presse de la semaine, qui propose aussi des articles sur les déséquilibres à l'oeuvre aux Etats-Unis. Au programme, quelques questions existentielles sur ChatGPT et consorts, un PC en bois, une dystopie canadienne et un retour sur le meurtre de Pierre Goldman en 1979.