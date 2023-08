Les Beaux Articles de la Semaine du 7 au 13 août

Nous avons lu cette semaine de bons articles sur la transition verte, les secrets d'un village français et la transformation de Twitter en banque. Il est aussi question du mystère des pics de radiation à Tchernobyl, des défis de la semaine de travail de quatre jours et de la vie secrète des câbles qui font fonctionner Internet. Enfin, quelques réflexions sur l'esprit démocratique des Européens et le besoin d'un nouveau test de Turing pour l'IA.