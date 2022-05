Les Bleus battus par l'Allemagne

Vainqueur du Kazakhstan dimanche à l'occasion de son 2e match du championnat du monde, l'équipe de France avait rendez-vous ce lundi avec l'Allemagne et pouvait faire un pas de plus vers le maintien en Elite. Les joueurs de Philippe Bozon ont à nouveau répondu présents, puisqu'ils ont longtemps tenu tête à une équipe germanique qui s'était imposée contre la Slovaquie la veille. Ce sont d'ailleurs les Allemands qui ont entamé le mieux cette rencontre, marquant après à peine deux minutes de jeu. Et si Alexandre Texier, brillant dans ce Mondial, répondait en supériorité numérique, l'Allemagne virait en tête après 20 minutes de jeu grâce à Ehl. Les Bleus répondaient à nouveau, par Gallet cette fois (2-2, 32e), et les deux équipes viraient à égalité après 40 minutes. C'est finalement le meneur de jeu Leonard Pfoderl qui a inscrit le but de la victoire au début de la troisième période (2-3, 45e). Avec ce succès, les Allemands occupent la 3e place du groupe A avec 6 points au compteur. De son côté, la France est sixième avec 3 unités et tentera d'aller chercher une deuxième victoire dans ce championnat du monde le 18 mai contre l'Italie.

par Lucas Fontaine (iDalgo)