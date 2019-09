Les Bourses asiatiques affectées par le regain d'incertitudes

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques ont nettement reculé mercredi, surtout en Chine après des propos de nouveau plus offensifs de Donald Trump sur Pékin et l'ouverture d'une enquête en vue d'une procédure de destitution du président américain.

A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a régressé de 0,36% à 22.020,15 points, tandis que l'indice élargi Topix a cédé 0,18% à 1.620,08 points. De son côté le yen, valeur refuge des investisseurs, a grimpé, un mouvement défavorable pour les valeurs exportatrices nippones.

Les pertes ont été plus sévères sur les marchés chinois, heurtés par les mots virulents de Donald Trump envers Pékin dans son discours mardi à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Le président américain a une nouvelle fois dénoncé les "abus" de Pékin en matière commerciale, et s'est immiscé dans la crise politique à Hong Kong en exhortant la Chine à protéger "le mode de vie démocratique" de l'ancienne colonie britannique.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a lâché 1% à 2.995,43 points, celui de Shenzhen a reculé de 1,61% à 1.638,77 points, tandis qu'à Hong Kong, l'indice Hang Seng a perdu 1,28% à 25.945,35 points.

Comme Wall Street la veille, les marchés asiatiques ont aussi été secoués par le lancement d'une procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump par les démocrates à la Chambre des représentants. Cette procédure extrême a toutefois peu de chances d'aboutir.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP: le titre du géant japonais du financement de firmes de technologies a dévissé de 2,29% à 4.436 yens à Tokyo. SoftBank Group fait ces derniers jours les titres de grands médias pour avoir joué un rôle de premier plan dans les tergiversations du géant américain des bureaux partagés WeWork relatives à l'entrée en Bourse de sa maison mère The We Company, et au sujet de la démission de son patron Adam Neumann.

SONY A CONTRE-COURANT: l'action du fleuron de l'électronique Sony a grimpé de 1,77% à 6.528 yens, alors que le patron du groupe insiste ces derniers temps publiquement sur l'importance des technologies détenues en propre. D'aucuns spéculent en outre sur le lancement de la console de jeu PlayStation 5, lequel n'interviendra cependant pas avant au moins un an.

NINTENDO CHUTE: le titre Nintendo a abandonné 4,32% à 40.520 yens, les investisseurs se montrant déçus par les premiers chiffres de vente de la nouvelle console Switch Lite sortie en fin de semaine dernière.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar reculait face au yen, à raison d'un dollar pour 107,29 yens vers 08H54 GMT, contre 107,54 yens mardi à la fermeture de la place tokyoïte, point de référence pour les investisseurs à Tokyo. L'euro glissait aussi face au yen, se négociant pour 118,04 yens contre 118,17 yens la veille.

La monnaie européenne valait par ailleurs 1,1001 dollar, contre 1,1019 dollar mardi à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole continuaient de se replier, après avoir déjà reflué mardi, plombés par le ton offensif de Donald Trump à l'ONU vis-à-vis de la Chine. Vers 08H45 GMT, le baril de brut américain WTI perdait 1,4% à 56,49 dollars, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord lâchait 1,66% à 62,05 dollars.

afp/jh