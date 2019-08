Les Bourses asiatiques attendent le président de la Fed

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques ont terminé la séance de vendredi en hausse modérée, les investisseurs évitant les positions trop aventureuses avant un discours plus tard dans la journée du président de la Banque centrale américaine (Fed).

A Tokyo, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a pris 0,40% à 20'710,91 points, tandis que l'indice élargi Topix s'est apprécié de 0,28% à 1502,25 points.

Wall Street avait clôturé en ordre dispersé jeudi après un indicateur décevant sur l'activité manufacturière américaine.

Les places chinoises ont aussi terminé sur une note globalement positive: à Shanghai l'indice composite s'est apprécié de 0,49% à 2897,43 points et celui de Shenzhen a quasiment fait du surplace (-0,01% à 1578,70 points).

A Hong Kong, l'indice Hang Seng s'est offert un gain de 0,50% à 26'179,33 points.

Depuis le début de la semaine, à Tokyo comme ailleurs, les donneurs d'ordres attendent une allocution ce vendredi aux Etats-Unis du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell.

Il va prononcer ce qui est considéré comme l'un des discours les plus importants de sa carrière et tenter de convaincre que la banque centrale américaine sait comment prolonger la plus longue période d'expansion de la première économie mondiale.

Du côté des valeurs

Le marché à Tokyo était porté vers le haut, dans des proportions très faibles cependant, par le secteur de l'immobilier, les produits de grande consommation ou l'automobile. En revanche, l'énergie, les technologies et la santé tiraient plutôt en sens inverse.

- NISSAN FAIT EXCEPTION

Les actions des constructeurs de véhicules ont grimpé, à l'exception de Nissan qui prévoit une émission obligataire, la première en trois ans selon l'agence Bloomberg et une nouvelle preuve des difficultés du groupe plombé par un ralentissement du marché et l'affaire Ghosn. Le titre a perdu 0,69% à 658,9 yens, tandis que les concurrents Toyota et Honda Motors ont respectivement augmenté de 0,14% à 6916 yens et de 0,50% à 2488,5 yens.

- LE DIFFEREND JAPON/COREE DU SUD PROFITE A LA DEFENSE

Les entreprises liées au secteur de la défense ont été plutôt recherchées, les investisseurs pariant sur les avantages qu'elles pourraient tirer d'une rupture d'un accord de partage d'informations militaires entre la Corée du Sud et le Japon: Ishikawa Seisaku a progressé de 3,51% à 1474 yens et Howa Machinery de 4,25% à 761 yens.

- LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES A HUE ET A DIA

Secoués dans un sens et l'autre depuis des mois à cause de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, les titres des fabricants de circuits intégrés ont fini de façon très disparate vendredi: Tokyo Electron a gagné 1,01% à 19'495 yens et Renesas 1,29% à 630 yens, tandis que Sumco, spécialiste des galettes de silicium pour semi-conducteurs, a lâché 0,84% à 1294 yens, et Advantest, qui fournit des équipements de contrôle de puces, a décliné de 0,60% à 4150 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar continuait à monter légèrement face au yen. Le billet vert s'échangeait vers 08H00 GMT pour 106,61 yens, contre 106,34 yens jeudi après la clôture du marché tokyoïte et 106,41 yens la veille à 19H00 GMT.

L'euro grimpait à 118,03 yens, contre 117,88 yens jeudi après la fermeture de Tokyo et 117,97 yens jeudi à 19H00 GMT.

La monnaie européenne faiblissait par rapport au billet vert, valant 1,1072 dollar en milieu d'après-midi à Tokyo contre 1,1086 dollar la veille à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole, qui avaient terminé en baisse jeudi, pénalisés par des indicateurs décevants aux Etats-Unis, bougeaient à peine: à 08H00 GMT le baril de brut américain WTI gagnait 0,04% à 55,37 dollars, et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,05% à 59,95 dollars.

afp/buc