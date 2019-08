Les Bourses asiatiques dans l'expectative avant la Fed

Tokyo (awp/afp) - Les principales Bourses asiatiques ont fini en petite hausse jeudi, à l'exception de Hong Kong, dans l'attente d'un discours vendredi du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait permettre d'en savoir plus sur les intentions de l'institution monétaire.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a grappillé 0,05% sur la séance pour terminer à 20.628,01 points, et l'indice élargi Topix a pris 0,04% à 1.498,06 points.

Les Bourses chinoises ont connu des fortunes diverses: à Hong Kong, toujours en pleine crise politique, l'indice Hang Seng a dérapé de 0,84% (-221,32 points) pour finir à 26.048,72 points, mais à Shanghai l'indice composite s'est apprécié de 0,11% à 2.883,44 points et celui de Shenzhen de 0,4% à 1.578,91 points.

En attendant le discours du président de la Fed vendredi, les marchés financiers ont scruté le compte-rendu de la dernière réunion monétaire de l'institution le 31 juillet, publié mercredi, et qui selon certains analystes a écarté un peu plus la probabilité d'une nouvelle baisse de ses taux d'ici à la fin de l'année.

Mais le suspense reste entier, car lors de cette réunion la Fed a aussi souligné qu'elle devait garder "ses options ouvertes", relevant au passage que les tensions commerciales entre Washington et Pékin risquaient de freiner durablement la croissance américaine.

Du côté des valeurs

- SHISEIDO DOPÉ PAR LES TOURISTES CHINOIS

Le géant japonais des cosmétiques Shiseido a bondi de 5,55% à 8.543 yens, dopé par la forte croissance des touristes chinois au Japon en juillet (+19,5% sur un an), d'après des statistiques diffusées la veille. Car le "travel retail" (ventes dans les espaces de transport, comme les aéroports) est l'un des fers de lance des ventes du groupe.

- AUTOMOBILE: LE CHINOIS BYD DÉCROCHE, GEELY REBONDIT

A Hong Kong, le constructeur automobile chinois BYD lâché 6,6% à 40,35 dollars hongkongais, après une baisse de son objectif de cours par les analystes de Jefferies. Ces derniers ont estimé que le troisième trimestre allait être "beaucoup plus difficile" pour le constructeur en raison de stocks en hausse, d'une demande plus faible de véhicules électriques et de subventions du gouvernement chinois revues en baisse.

A l'inverse, le constructeur Geely a vu son titre rebondir de 7,6% à 11,88 dollars hongkongais, malgré un déclin de 40% de son bénéfice net au premier semestre et les perspectives délicates du marché automobile chinois.

Du côté des devises et du pétrole

Vers 09H15 GMT un dollar valait 106,36 yens, en léger recul par rapport à la veille (106,65 yens mercredi à 19H30 GMT). La monnaie japonaise progressait aussi face à l'euro, qui s'échangeait pour 117,98 yens, contre 118,20 la veille à 19H30 GMT.

L'euro rebondissait face au dollar vers 9H15 GMT, à raison d'un euro pour 1,1092 dollar, contre 1,1083 dollar mercredi.

Alors qu'ils étaient en légère baisse après la fermeture de la Bourse de Tokyo, les cours du pétrole repartaient à la hausse: vers 9H06 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,47% à 55,94 dollars et le cours du baril de Brent de la mer du Nord s'appréciait de 0,33% à 60,5 dollars.

