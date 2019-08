Les Bourses asiatiques dans le vert, nouveaux espoirs de détente commerciale

Tokyo (awp/afp) - Les principales Bourses asiatiques ont fini vendredi sur une note positive, caressant l'espoir d'un prochain adoucissement sur le front de la guerre commerciale sino-américaine, tandis que des indicateurs économiques américains ont donné des signaux contradictoires.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a terminé quasi stable (+0,06% à 20'418,81 points) et l'indice élargi Topix a gagné 0,1% à 1485,29 points.

L'indice composite de Shanghai a progressé de 0,28% à 2823,82 points, et celui de la Bourse de Shenzhen a pris 0,55% à 1525,48 points. A Hong Kong, l'indice Hang Seng s'est apprécié de 0,94% à 25'734,22 points.

"Les investisseurs s'attendent à ce que les Etats-Unis lâchent du lest sur les négociations commerciales avec la Chine", face aux craintes de récession de l'économie américaine, a commenté Cao Xuefeng, analyste chez Huaxi Securities.

Pékin a menacé Washington de "mesures de représailles" au cas où les Etats-Unis mettraient à exécution des droits de douane punitifs supplémentaires sur des produits "made in China". Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a en revanche appelé à trouver un compromis.

Quant au président américain Donald Trump, il a évoqué jeudi des entretiens téléphoniques "productifs" avec Pékin et indiqué que la prochaine session de négociations commerciales avec la Chine était "toujours prévue" pour début septembre.

Aux Etats-Unis toujours, deux indicateurs ont par ailleurs livré la veille des signes ambivalents sur la santé de l'économie du pays: si la production industrielle s'est repliée en juillet, la consommation des ménages a elle été meilleure que prévu.

Du côté des valeurs

- L'IMMOBILIER JAPONAIS EN HAUSSE

Les actions des promoteurs immobiliers, bien orientées depuis le début de la séance, ont joué les locomotives à Tokyo. C'est surtout la compagnie immobilière Unizo qui s'est distinguée, avec un bond de 15,69% à 4165 yens. Alors qu'elle était convoitée contre son gré par le voyagiste nippon HIS, Unizo va finalement être rachetée par Fortress, un fonds d'investissement du géant japonais du numérique SoftBank Group, qui lui a soumis une offre plus avantageuse que celle de HIS.

- LA "JAPAN INC." EN REPLI

La plupart des titres phares de la place tokyoïte, où les investisseurs sont peu nombreux en cette semaine de congés estivaux, ont reculé.

Le géant de l'investissement dans les technologies, SoftBank Group, a reflué de 1,11% à 4897 yens, le fleuron de l'électronique Sony a lâché 0,37% à 5.816 yens, le spécialiste des écrans Sharp a perdu 0,53% à 1119 yens. Dans l'automobile Toyota a stagné (-0,07% à 6790 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar était quasi stable face au yen: vendredi à 09H00 GMT il s'échangeait pour 106,29 yens, contre 106,28 yens la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo et 106,13 yens le même jour à 19H00 GMT. Un euro se négociait à 117,83 yens, bougeant peu depuis la veille à 19H00 GMT, contre 118,43 yens jeudi à la clôture à Tokyo.

La devise européenne fléchissait face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1081 dollar vers 09H00 GMT, contre 1,1104 dollar jeudi à 19H00 GMT.

Les prix du pétrole rebondissaient nettement, après avoir été plombés jeudi par les inquiétudes sur l'économie mondiale et la hausse des stocks américains d'or noir.

Vers 08H52 GMT le baril de brut américain WTI remontait de 76 cents (+1,4%) à 55,23 dollars, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord reprenait 86 cents à 59,09 dollars (+1,48%)

afp/buc