Les Bourses asiatiques dans toutes les directions

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques ont pris des directions différentes mardi, celle de Tokyo bondissant tandis que les places chinoises régressaient, le tout sur fond de prudence relative aux négociations sino-américaines.

A Tokyo, le repli du yen a favorisé une hausse des valeurs, le typhon qui a endeuillé le pays n'ayant pas eu d'impact négatif, au contraire.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a pris 1,87% à 22.207,21 points.

L'indice élargi Topix s'est élevé de son côté de 1,56% à 1.620,20 points.

Les investisseurs ont sans scrupule misé sur les titres de groupes de bâtiments et travaux publics qui devraient voir leurs carnets de commandes se remplir après le typhon qui a ravagé ce week-end de nombreuses localités dans l'archipel.

La place tokyoïte était fermée lundi, jour du sport, férié au Japon.

A Shanghai, l'indice composite a perdu mardi 0,56% à 2.991,05 points et celui de Shenzhen a cédé 1,11% à 1.641,95 points.

Des données officielles indiquent que l'inflation chinoise s'est accélérée en septembre à un rythme inédit depuis 2013, du fait de l'augmentation des prix de l'alimentation, de la viande de porc en particulier.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a cédé 0,07% à 26.503,93 points, après avoir enchaîné trois séances positives.

Du côté des valeurs

Quasiment tous les principaux secteurs étaient dans le vert à Tokyo, à commencer par la finance, l'immobilier ou la santé.

SOFTBANK GROUP MONTE MALGRÉ WEWORK: l'action du géant de l'investissement dans les technologies a pris 2,45% à 4.258 yens. Plusieurs sources ont affirmé à l'AFP que le groupe pourrait prendre l'initiative d'un sauvetage financier de la société américaine de bureaux en partage WeWork dans laquelle il a déjà investi via son fonds SoftBank Vision Fund.

COMPAGNIES AÉRIENNES RESISTENT AU TYPHON HAGIBIS: contraintes d'annuler des milliers de vols en trois jours à cause de ce cyclone qui a ravagé une partie du Japon et tué près de 70 personnes dans le week-end, les compagnies aériennes s'en tirent plutôt bien à la Bourse: Japan Airlines a finalement augmenté de 0,39% à 3.342 yens et ANA Holdings a gagné 1,03% à 3.721 yens.

SOCIÉTÉS D'ASSURANCES NETTEMENT DANS LE VERT: les titres des firmes d'assurance ont nettement progressé malgré les dégâts considérables des inondations liées à Hagibis. Sompo Holdings a gagné 2,05% à 4.240 yens, MS&AD Insurance 2,36% à 3.429 yens et Tokio Marine 2,09% à 5.676 yens.

JAPAN DISPLAY EN SURSIS: l'action de ce fabricant d'écrans de smartphone, en restructuration, s'est offert un gain de 3,57% à 58 yens, alors que la presse indique qu'il devrait parvenir à trouver les fonds nécessaires à son redressement malgré la défection d'investisseurs chinois.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen refluait nettement face au dollar, lequel valait 108,35 yens mardi vers 08H00 GMT, contre 107,95 yens vendredi dernier à la clôture de la Bourse de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise était aussi en repli face à l'euro: ce dernier se négociait pour 119,49 yens, contre 118,97 yens en fin de semaine dernière.

L'euro évoluait peu depuis la veille vis-à-vis du billet vert: il se monnayait 1,1027 dollar, contre 1,1031 yens lundi à 19H00 GMT.

Mardi vers 08H10 GMT, les cours du pétrole glissaient encore, mais moins que plus tôt dans la journée: le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,41% à 53,37 dollars, pendant que celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,34% à 59,15 dollars. Ils avaient déjà été fragilisés lundi par les doutes sur les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

afp/jh