Les Bourses asiatiques finissent en net repli, sauf Tokyo

Tokyo (awp/afp) - Les principales Bourses asiatiques ont fini en baisse mardi, victimes notamment des inquiétudes mondiales après les attaques de sites pétroliers en Arabie saoudite, à l'exception de la place de Tokyo qui s'est maintenue très légèrement dans le vert.

En Chine, l'indice composite de Shanghai a reculé de 1,74% à 2978,12 points, et l'indice composite de Shenzhen a même perdu 2% à 1651,35 points. A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng a lâché 1,23% à 26'790,24 points.

"La volatilité s'est emparée du marché aujourd'hui", en raison de la flambée des prix du pétrole, a commenté Zhang Qi, analyste chez Haitong Securities.

Outre les inquiétudes sur la production de pétrole en Arabie saoudite, qui est principalement exportée vers l'Asie, la crainte d'un affrontement militaire entre les Etats-Unis et l'Iran a refait surface, Washington et Riyad soupçonnant plus ou moins directement Téhéran d'être derrière les attaques samedi en Arabie saoudite.

A l'inverse, la Bourse de Tokyo, qui était fermée lundi en raison d'un jour férié au Japon, a plutôt bien encaissé le choc, se maintenant légèrement en territoire positif à la fin des échanges, grâce au bond des valeurs pétrolières nippones et la légère baisse du yen face au dollar.

Après avoir démarré en légère baisse, l'indice vedette Nikkei a finalement grappillé 0,06% à 22.001,32 points, signant ainsi une dixième séance de hausse d'affilée. L'indice élargi Topix a gagné 0,29% à 1.614,58 points.

Du côté des valeurs

VALEURS PÉTROLIÈRES JAPONAISES ENFLAMMÉES: les titres des groupes pétroliers nippons, profitant de la hausse des cours de l'or noir, ont bondi: JXTG Holdings a ainsi gagné 4,64% à 512 yens sur la séance, et Idemitsu Kosan 3,93% à 3305 yens. Le constructeur d'infrastructures pétrolières JGC Corp a quant à lui bondi de 5,64% à 1517 yens.

CHIMIE ET COMPAGNIES AÉRIENNES FONT GRISE MINE: les groupes chimiques nippons, gourmands en produits pétroliers, ont en revanche accusé le coup, notamment Nippon Paint qui a sombré de 8,19% à 5040 yens. DIC Corp, qui a récemment racheté l'activité pigments de l'allemand BASF, a quant à lui lâché 2,74% à 3.015 yens. Le bond des prix du pétrole a aussi affecté les titres des deux principales compagnies aériennes japonaise ANA Holdings (-1,45% à 3733 yens) et JAL (-1,88% à 3390 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Vers 08H30 GMT le dollar valait 108,16 yens, contre 108,06 yens (BIEN: 108,06) lundi à 19H00 GMT et 107,98 yens vendredi dernier.

L'euro se négociait pour 119,2 yens, contre 118,88 yens lundi à 19H00 GMT.

La monnaie européenne grimpait aussi face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1020 dollar, contre 1,1002 lundi.

Les cours du pétrole n'étaient qu'en légère baisse par rapport à leur envolée de lundi à la suite des attaques en Arabie saoudite. Après avoir bondi de 14,6% lundi, le cours du baril de Brent de la mer du Nord reculait ainsi de 0,48% à 68,69 dollars mardi vers 08H26 GMT. Et le baril de brut américain WTI abandonnait 1,21% à 62,14 dollars, après avoir lui aussi très fortement grimpé la veille (+14,7%).

afp/buc