Les Bourses asiatiques finissent en ordre dispersé faute d'impulsion

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques ont fini en ordre dispersé mardi, en l'absence de catalyseur et malgré de nouveaux records à Wall Street.

A Tokyo, un regain du yen a conduit les investisseurs à la réserve après un week-end de trois jours.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 0,69% (-150,65 points) à 21.535,25 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a perdu 0,48% (-7,57 points) à 1.568,74 points.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a de son côté pris 0,23%, soit 64,74 points, pour s'établir à 28.619,62 points, au terme d'une séance calme.

En Chine continentale, l'indice de référence composite de la Bourse de Shanghai a reculé de 0,16% (-4,57 points), à 2.937,62 points, et celui de Shenzhen a glissé de 0,53 point à 1.571,81 points.

"Prudente et sans direction, c'est ce qui décrit le mieux la session asiatique", a commenté dans une note Stephen Innes, analyste de Vanguard Markets. "Les investisseurs se positionnent avec précaution" avant des interventions cette semaine de membres de la Banque centrale américaine (Fed) et "des statistiques américaines cruciales", à commencer par les ventes de détail et la production industrielle plus tard dans la journée.

En Chine, comme le signale Edward Moya, analyste d'Oanda, "les effets du conflit commercial sino-américain vont continuer de peser". L'absence d'avancée significative risque en effet selon lui d'accentuer peu à peu les craintes des marchés d'une nouvelle salve de taxes douanières envers les produits chinois.

Du côté des valeurs

- TOYOTA À REBOURS DU MARCHÉ

L'action du constructeur automobile Toyota s'est distinguée (+1,30% à 7.000 yens), faisant fi du renforcement du yen face aux principales devises, un mouvement habituellement défavorable aux titres des groupes exportateurs nippons.

Ses rivaux Nissan et Honda, pourtant bien orientés dans la matinée, ont finalement décliné, le premier de 0,16% à 774,1 yens, le second de 0,36% à 2.836,5 yens.

- L'ÉLECTRONIQUE ET LES BANQUES EN BERNE

Cette appréciation de la monnaie japonaise a pesé sur les groupes d'électronique, à l'image de Sony qui a décroché de 3,02% à 5.866 yens ou de Panasonic (-0,89% à 921,6 yens).

Les titres bancaires ont aussi souffert, victimes de la perspective d'une baisse des taux imminente par la Fed: -0,89% à 522,9 yens pour Mitsubishi UFJ Financial Group et -0,31% à 158,6 yens pour Mizuho Financial Group.

- MHI ET LA QUERELLE HISTORIQUE AVEC SÉOUL

Le conglomérat industriel Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a terminé sur un gain de 0,48% à 4.768 yens, les investisseurs ne semblant guère inquiétés par un nouvel épisode dans le dossier du travail forcé de Sud-Coréens pendant la Seconde guerre mondiale.

Selon l'agence de presse Kyodo, des plaignants sud-coréens ont fait part mardi de leur intention de demander au tribunal d'autoriser la saisie d'actifs du groupe.

Celle-ci avait été ordonnée par la justice en mars mais MHI avait jusqu'à lundi pour entamer des discussions au sujet du dédommagement des victimes. Les avocats disent n'avoir reçu aucune réponse, une position en phase avec celle du gouvernement japonais qui juge le différend résolu.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar refluait à 108,01 yens à 08H30 GMT, contre 108,34 yens vendredi à la fermeture de la Bourse japonaise (06H00 GMT). L'euro déclinait à 121,51 yens, contre 122,12 yens.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs à 1,1243 dollar, contre 1,1257 dollar lundi à 19H00 GMT.

Le pétrole, lui, était quasi inchangé, alors que la tempête tropicale Barry s'est éloignée lundi, sans avoir fait trop de dégâts, du Golfe du Mexique et de ses côtes, importante zone pour l'or noir américain.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre stagnait à 66,43 yens à 08H15 GMT, et le baril américain de WTI pour livraison en août cédait 8 cents, ou 0,13%, à 59,50 yens.

afp/al