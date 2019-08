Les Bourses asiatiques partagées entre espoirs et inquiétudes

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques ont fini en ordre dispersé vendredi, Tokyo ayant surfé sur les espoirs d'une prochaine détente de la guerre commerciale sino-américaine, tandis que l'ambiance sur les places chinoises a été plus pessimiste.

L'indice vedette Nikkei de la Bourse de Tokyo a terminé sur un gain de 1,19% à 20.704,37 points, revenant ainsi quasiment à son niveau de clôture de vendredi dernier. L'indice élargi Topix a quant à lui fini en hausse de 1,46% à 1.511,86 points.

A l'inverse l'indice composite de la Bourse de Shanghai a reculé de 0,16% à 2.886,24 points, et celui de la Bourse de Shenzhen a baissé de 0,74% à 1.579,25 points.

"Il y a eu beaucoup de revirements ces derniers temps dans l'actualité" sur le conflit commercial sino-américain, a commenté Zhanq Qi, analyste chez Central China Securities.

Mais Washington semblant bien parti pour relever dimanche comme prévu des tarifs douaniers sur des importations chinoises, "il y a eu une certaine fuite de capitaux aujourd'hui", a-t-il ajouté.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a fini proche de l'équilibre vendredi (+0,08% à 25.724,73 points), effaçant ses gains après l'arrestation de plusieurs figures du mouvement local pro-démocratie, ce qui faisait craindre de nouveaux débordements ce week-end dans la mégapole financière.

Du côté des valeurs

- DIC PIMENTÉ PAR LES PIGMENTS DE BASF

L'action du groupe japonais d'encres d'impression DIC Corporation s'est envolé de 7,58% à 2.808 yens, les investisseurs approuvant manifestement son rachat de la division pigments de l'allemand BASF pour 1,15 milliard d'euros, annoncé la veille. DIC voit dans cette acquisition un "complément stratégique important" pour ses objectifs de croissance de long terme.

- SONY ET OLYMPUS FÊTÉS

Le géant japonais de l'électronique et de l'industrie du divertissement Sony a pris 2,26% à 6.042 yens après avoir annoncé la veille qu'il se retirait du capital d'Olympus, dont il détenait encore 5%, pour quelque 80 milliards de yens (684 millions d'euros).

Ce désengagement était l'une des requêtes exprimées en juin par le fonds activiste Third Point, qui venait alors de renforcer son investissement dans Sony à hauteur de 1,5 milliard de dollars (1,35 milliard d'euros).

Olympus, qui a racheté vendredi ses propres actions, a bondi pour sa part de 6,78% à 1.244 yens.

- VALEURS IMMOBILIÈRES DÉPRIMÉES A HONG KONG

Les titres des sociétés immobilières à Hong Kong ont nettement reculé vendredi. L'arrestation de plusieurs figures du mouvement pro-démocratie faisait craindre une prochaine reprise en main par Pékin, ce qui pourrait faire fuir de nombreuses élites de la mégapole financière, et par conséquent faire chuter son marché immobilier. Swire Properties a ainsi lâché 3,56% à 25,75 dollars HKD, New World Development a perdu 1,81% à 9,78 HKD, et Sun Hung Kai 1,77% à 111,10 HKD.

Du côté des devises et du pétrole

Vers 09H20 GMT, le billet vert baissait légèrement par rapport au yen, à raison d'un dollar pour 106,40 yens contre 106,62 yens la veille à 19H00 GMT. L'euro se négociait pour 117,45 yens, en légère baisse également par rapport à jeudi 19H00 GMT (117,86 yens).

La monnaie européenne reculait quelque peu par rapport au dollar, en s'échangeant pour 1,1040 dollar contre 1,1054 dollar la veille à 19H00 GMT.

Après trois séances de hausse d'affilée, les cours du pétrole refluaient vendredi: vers 09H07 GMT le prix du baril de brut WTI américain perdait 0,88% à 56,21 dollars, tandis que le prix du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,46% à 60,80 dollars.

