Les Bourses asiatiques peu sensibles aux derniers rebondissements sur le Brexit

Tokyo (awp/afp) - Séance hétérogène sur les Bourses asiatiques ce lundi, Tokyo ayant les yeux tournés vers la saison des résultats des entreprises, tandis que les places chinoises ont continué de digérer un indicateur de croissance médiocre, en surveillant les négociations commerciales sino-américaines.

Les investisseurs en Asie ne se sont manifestement guère inquiétés des nouvelles turbulences autour du Brexit, ne sachant pas trop sur quel pied danser, alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé d'une part que la sortie du Royaume-Uni de l'UE aura bien lieu le 31 octobre, tout en demandant d'autre part un report, sous la contrainte de son Parlement.

A Tokyo l'indice Nikkei des 225 valeurs a gagné 0,25% à 22.548,90 points, tandis que l'indice élargi Topix a pris 0,41% à 1.628,60 points, à la veille d'un jour férié au Japon observé par la Bourse de Tokyo, lié aux cérémonies d'intronisation du nouvel empereur Naruhito.

En Chine, l'indice composite de Shanghai a modestement gagné 0,05% à 2.939,62 points, tandis que celui de Shenzhen a laissé filer 0,11% à 1.614,87 points. A Hong Kong, l'indice Hang Seng a grappillé 0,08% à 26.740,24 points.

Les Bourses chinoises avaient nettement reculé vendredi, après la publication du Produit intérieur brut (PIB) du pays au troisième trimestre, dont la croissance a fortement ralenti malgré les efforts de Pékin pour la soutenir.

"Le plus récent chiffre de la croissance en Chine indique un renforcement des pressions vers le bas et il n'est pas réaliste d'espérer un regain rapide car la Chine est dans un processus de transition", a averti lundi Yang Delong, économiste de First Seafront Fund.

Du côté des valeurs

AUTOMOBILES JAPONAISES SANS DIRECTION: alors que s'ouvre cette semaine le salon Tokyo Motor Show, les actions des constructeurs d'automobiles nippons, secteur qui redoute un Brexit sans accord, ont évolué en ordre dispersé. Nissan a cédé 0,97% à 682,6 yens et Honda 0,46% à 2.895 yens, tandis que Toyota a progressé de 0,43% à 7.400 yens.

SOFTBANK GROUP STAGNE: l'action du mastodonte des investissements dans les technologies a finalement quasiment stagné (-0,02% à 4.298 yens), alors qu'elle tombait de quelque 2% en début de séance en raison d'incertitudes autour du plan de renflouement de la société de bureaux en partage WeWork, sur laquelle SoftBank Group a beaucoup misé.

Les donneurs d'ordres ne se sont par ailleurs pas émus du fait que, selon la presse, le ministère japonais des Finances envisage de revoir les lois fiscales pour supprimer des procédures qui, par des jeux d'écriture, ont notamment permis à SoftBank Group de ne pas payer d'impôt l'an passé en dépit de bénéfices record.

VERS UN NOUVEAU REPORT DU SPACEJET DE MHI? L'action du géant nippon de l'industrie lourde Mitsubishi Heavy Industries a abandonné 0,84% à 4.361 yens. Le groupe n'a pas convaincu les investisseurs en démentant des informations de presse selon lesquelles la livraison du premier exemplaire de son avion de ligne SpaceJet pourrait être de nouveau reportée. Elle est actuellement prévue pour mi-2020.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 108,56 yens à 09H20 GMT, contre 108,63 yens vendredi après la clôture de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise baissait nettement par rapport à l'euro, qui valait 121,22 yens contre 120,87 yens vendredi.

La devise européenne grimpait légèrement face au dollar, à raison de 1,1166 dollar pour un euro, contre 1,1162 dollar vendredi à 19H00 GMT.

Vers 09H20 GMT les cours du pétrole s'inscrivaient en nette baisse, le prix du baril de brut américain WTI lâchant 0,6% à 53,46 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord cédant 1,04% à 58,80 dollars.

