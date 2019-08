Les Bourses asiatiques rebondissent après plusieurs séances de baisse

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques ont rebondi jeudi après plusieurs jours de recul, les investisseurs chassant les bonnes affaires après un signal positif de la Banque centrale chinoise.

A Tokyo, malgré une légère montée du yen, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a terminé sur un gain de 0,37% à 20.593,35 points (+76,79 points), après quatre séances de repli d'affilée.

L'indice élargi Topix a quasiment fait du surplace (-0,08% à 1.498,66 points), la prudence restant de mise alors que la guerre commerciale sino-américaine continue d'occuper les esprits. Les négociations doivent se poursuivre à Washington début septembre.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a clôturé en hausse (+0,48% à 26.120,77 points).

En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a repris 0,93% à 2.794,55 points, celui de la Bourse de Shenzhen s'est élevé de 1,01% à 1.498,95 points.

Wall Street avait terminé en ordre dispersé mercredi après un début de séance mouvementé, le rebond des taux sur le marché obligataire ayant quelque peu apaisé les craintes d'un fort ralentissement de la croissance.

Et jeudi, la Banque centrale chinoise a de nouveau légèrement abaissé le taux officiel du yuan par rapport au dollar, mais dans les clous des attentes des marchés financiers.

Pour Julian Evans-Pritchard de Capital Economics, le signal est clair: les Chinois "ne veulent pas que le yuan se déprécie trop rapidement".

"Cela a rassuré un peu les investisseurs et tiré les actions à la hausse", a commenté Nobuhiko Kuramochi de Mizuho Securities, cité par l'agence d'informations financières Bloomberg.

Du côté des valeurs

- SOFTBANK N'A PAS CONVAINCU

Le groupe de télécommunications mobiles et de services en ligne SoftBank Group n'a pas convaincu les investisseurs, en dépit d'un bénéfice net trimestriel record publié la veille. Après un début de séance en hausse, la tendance s'est inversée et le titre a clôturé en retrait de 2,72% à 5.047 yens. Les résultats du groupe, qui se transforme de plus en plus en un fonds d'investissement géant dans les nouvelles technologies, deviennent de plus en plus difficiles à interpréter et à anticiper pour les analystes.

- DENTSU A SÉDUIT

Le titre de géant japonais de la publicité Dentsu s'est apprécié de 1,74% à 3.495 yens. Les investisseurs ont fait fi de la révision à la baisse de ses objectifs annuels la veille et de ses mauvais résultats semestriels, préférant retenir son annonce parallèle d'un plan de rachat de ses propres actions d'un montant de 30 milliards de yens, soit 4,25% de son capital en circulation.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement par rapport au dollar, le billet vert s'échangeant à 106,12 yens vers 09H00 GMT, contre 106,25 yens la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo. La monnaie japonaise était en petit repli face à l'euro, qui se négociait à 119,00 yens, contre 118,92 yens la veille.

L'euro baissait face au dollar, se négociant à 1,1213 dollar, contre 1,1220 dollar la veille.

Les cours du pétrole remontaient vivement, après avoir été plombés la veille par la hausse surprise des réserves de brut aux Etats-Unis: vers 08H50 GMT le baril américain de WTI regagnait 2,99% à 52,61 dollars (+1,52 dollar), tandis que le baril de Brent de la mer du Nord reprenait 2,45% (+1,38 dollar) à 57,61 dollars à la même heure.

afp/al