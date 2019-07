Les Bourses asiatiques saluent la reprise des discussions Chine/USA

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques ont fini la séance en nette hausse lundi, la première suivant le sommet du G20 à Osaka, les investisseurs saluant la reprise des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, après deux mois de tensions au paroxysme.

A l'issue des échanges, la Bourse de Tokyo a rebondi de 2,13%, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes prenant 454,05 points à 21.729,97 points, tandis que l'indice élargi Topix a gagné 2,17% (+33,71 points) à 1.584,85 points.

En Chine, la Bourse de Shanghai a grimpé de 2,22% à 3.044,90 points, et celle de Shenzhen a bondi de 3,46%, à 1.616,55 points. La Bourse de Hong Kong était fermée en raison d'un jour férié.

Les acteurs du marché espéraient, à l'issue d'une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping samedi, une trêve dans l'escalade de taxes douanières et de menaces entre les Etats-Unis et la Chine, et ils l'ont eue.

Ils ont en outre été agréablement surpris par les propos du président américain évoquant un possible assouplissement des restrictions américaines contre le géant technologique chinois Huawei.

Du côté des devises, le dollar remontait à 108,35 yens, contre 107,69 yens vendredi à la clôture de la place tokyoïte. L'euro se relevait à 122,75 yens contre 122,50 yens.

- SECTEUR DE L'ELECTRONIQUE DOPE

A Tokyo, le fabricant de galettes de silicium Sumco (+3,20% à 1.323 yens), le spécialiste des machines de tests Advantest (+6,24% à 3.150 yens) ou encore le fleuron Sony (+2,35% à 5.781 yens) ont bénéficié du possible allègement de restrictions envers Huawei et de l'apaisement des tensions commerciales sino-américaines.

En Chine, OFILM Group (+9,95% à 8.626 yuans) et BOE Technology (+9,88% )3,78 yuans) ont grimpé.

- LES CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES APPRECIES

Le repli du yen face au dollar et à l'euro a été l'un des facteurs derrière la hausse des actions de Toyota (+2,78% à 6.874 yens) et Nissan (+2,33% à 789,60 yens)

- CHIMIE SECOUEE

A l'inverse, des entreprises du secteur de la chimie comme JSR (-2,00% à 1.667 yens) ont été affectées par la décision du Japon de durcir les conditions d'exportation vers la Corée du Sud de trois produits utilisés dans la fabrication d'écrans et puces.

- L'ALCOOL GRIMPE EN CHINE

Le géant Kweichow Moutai a dépassé la barre des 1.000 yuans à la clôture pour la première fois (+4,86% à 1.031,86 yuans), Wuliangye Yibin a bondi (+6,82% à 126 yuans).

afp/al