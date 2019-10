Les Bourses asiatiques saluent le début des négociations sino-américaines

Tokyo (awp/afp) - Les principales Bourses d'Asie ont progressé vendredi, surtout Hong Kong et Tokyo, soulagées par l'ouverture des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, tandis que les valeurs pétrolières ont bondi après les explosions suspectes sur un tanker iranien.

A Tokyo l'indice vedette Nikkei a terminé sur un gain de 1,15% à 21.798,87 points, et l'indice élargi Topix a gagné 0,88% à 1.595,27 points.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a grimpé de 2,34% à 26.308,44 points, tandis que les gains ont été plus mesurés en Chine continentale: l'indice composite de Shanghai a progressé de 0,88% à 2.973,66 points, et celui de Shenzhen de seulement 0,31% à 1.636,96 points.

Même si l'issue des discussions sino-américaines demeurait toujours très incertaine, l'optimisme l'a emporté en fin de semaine sur les marchés asiatiques. Ils ont notamment vu d'un bon oeil la rencontre prévue vendredi à la Maison Blanche entre le président américain Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He.

Du côté des valeurs

SEVEN & I HOLDINGS EN GRANDE FORME: le titre du groupe de distribution japonais Seven & I Holdings a bondi de 4,9% à 4.367 yens, soutenu par ses résultats record au premier semestre son exercice 2019/2020 publiés la veille, et assortis d'une cure d'amaigrissement dans ses activités moins rentables, notamment la suppression de 3.000 emplois dans ses grands magasins.

FAST RETAILING DOPÉ PAR SES RÉSULTATS: le titre du géant japonais de l'habillement Fast Retailing (Uniqlo) a grimpé de 2,62% à 63.270 yens. Le groupe a annoncé la veille des résultats record sur son exercice 2018/2019, et ce en dépit d'avoir souffert cet été du mouvement de boycott de marques japonaises en Corée du Sud.

LES AUTOMOBILES BIEN ORIENTÉES: Toyota a pris 2,27% à 7.269 yens, Honda 2,3% à 2.828,5 yens, Nissan 1,78% à 668 yens. Le titre de Suzuki a grimpé de 3,62% à 4.549 yens, bien que le groupe ait considérablement abaissé la veille ses prévisions de résultats 2019/2020, sans toutefois sortir des clous des attentes du marché.

LES PÉTROLIÈRES AUSSI: les valeurs pétrolières japonaises et chinoises ont fortement accéléré en fin de séance, dans le sillage du bond des cours de l'or noir après une explosion sur un tanker iranien près de l'Arabie saoudite, probablement due à une attaque selon son propriétaire. A Hong Kong le titre PetroChina a par exemple gagné 3,25% à 4,13 dollars HKD, Sinopec 3,08% à 4,69 dollars HKD.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était en repli face au dollar, lequel valait 107,97 yens vers 08H50 GMT contre 107,49 yens jeudi après la fermeture de la Bourse de Tokyo.

La monnaie nippone perdait aussi du terrain face à l'euro, qui s'échangeait pour 118,83 yens contre 118,11 yens la veille.

L'euro annulait ses gains précédents face au dollar vers 08H50 GMT, à raison d'un euro pour 1,1004 dollar contre 1,1006 dollar jeudi à 19H30 GMT.

Les cours du pétrole ont vivement accéléré après l'incident du tanker iranien. Vers 08H30 GMT, le baril de brut américain WTI gagnait 2,15% à 54,7 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 2,27% à 60,44 dollars.

etb/fc