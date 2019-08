Les Bourses asiatiques sans tendance claire

Tokyo (awp/afp) - Les marchés asiatiques ont fini en ordre dispersé mercredi, Tokyo souffrant d'un regain d'inquiétudes sur le commerce sino-américain, tandis qu'en Chine rien n'est venu vraiment jouer les catalyseurs.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a abandonné 0,28% à 20'618,57 points, victime des propos du président américain écartant la possibilité d'un accord commercial imminent avec la Chine.

L'indice élargi Topix a reculé de 0,61% à 1497,51 points.

En revanche en Chine, si l'indice composite de la Bourse de Shenzhen a cédé 0,10% à 1572,62 points, celui de la Bourse de Shanghai a grappillé 0,01% à 2880,33 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a pris 0,15% à 26'270,04 points.

Alors que les marchés attendent un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, en fin de semaine, l'instabilité en Italie a un peu contribué à la montée des craintes.

Mais c'est surtout une fois encore Donald Trump qui a jeté un froid principalement au Japon, qui pâtit par ricochets de cette querelle commerciale.

Le locataire de la Maison Blanche a assuré mardi qu'il n'était "pas prêt à faire un accord" avec la Chine. "On est en train de gagner !", a-t-il encore martelé.

Du côté des valeurs

A Tokyo, presque tous les secteurs d'activité étaient orientés à la baisse. En vert ne s'affichaient guère que l'immobilier dans son ensemble, quelques sous-secteurs comme celui des pièces d'automobiles et quelques titres isolés.

- LE GAZ ET L'ÉLECTRICITÉ DELAISSES

Les compagnies de gaz et électricité ont été les plus délaissées du jour: Tokyo Gas a lâché 1,80% à 2675,5 yens, Osaka Gas 1,91% à 1904 yens, Tokyo Electric Power a perdu 1,81% à 488 yens et Kansai Electric Power 2,90% à 1240 yens.

- SOFTBANK GROUP CHUTE

L'action du mastodonte japonais des investissements dans les technologies, SoftBank Group, a reflué de 2,86% à 4796 yens victime de la désillusion d'une issue rapide du conflit commercial sino-américain.

- UNIQLO SE DÉMARQUE

Le titre du groupe de vêtements Fast Retaling, propriétaire de la populaire marque Uniqlo, s'est distingué par une hausse de 1,21% à 63'470 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Vers 08H30 GMT le dollar remontait face à la monnaie japonaise, s'échangeant pour 106,51 yens contre 106,30 yens mardi à 19H00 GMT, mais il avait reflué plus tôt.

L'euro valait 118,27 yens, en hausse par rapport à son cours de la veille à 19H00 (117,99 yens).

La monnaie européenne oscillait à la hausse et à la baisse par rapport au dollar, valant 1,1102 dollar mercredi à 08H30 GMT contre 1,1099 dollar la veille à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole progressaient modérément: à 08H25 GMT le baril de brut américain WTI gagnait 0,27% à 56,27 dollars, et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,55% à 60,36 dollars.

