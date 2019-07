Les Bourses asiatiques soutenues par l'espoir d'une détente sino-américaine

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques ont clôturé en terrain positif mercredi, les investisseurs pariant sur un développement positif des négociations commerciales sino-américaines, tout en surveillant les nombreuses publications d'entreprises.

A Tokyo, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 0,41% (+88,69 points) à 21'709,57 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a progressé de 0,40% (+6,27 points) à 1575,09 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a effectué quelques pas dans le vert (+0,20% à 28'524,04 points). En Chine continentale, les Bourses ont progressé de façon plus marquée: l'indice composite de la Bourse de Shanghai a pris 0,80% à 2923,28 points, celui de la Bourse de Shenzhen 1,11% à 1562,97 points.

"Les marchés asiatiques festoient après des résultats meilleurs que prévu aux Etats-Unis et l'atmosphère constructive autour de la reprise des discussions commerciales, avec comme cerise sur le gâteau" une banque centrale américaine qui s'apprête à baisser les taux d'intérêt, a commenté dans une note Stephen Innes, analyste de Vanguard Markets.

Du côté des valeurs

- DES RUMEURS DE SUPPRESSIONS D'EMPLOIS DOPENT NISSAN

L'action du constructeur automobile Nissan a pris 0,95% à 781,6 yens, après des articles de presse faisant état de l'annonce à venir d'une suppression de 10'000 emplois. Les investisseurs ont déjà intégré la perspective de lourdes restructurations après les annonces au printemps du patron de Nissan.

Le constructeur a confirmé mercredi, à la veille de la publication officielle de ses résultats, des informations de presse selon lesquelles son profit opérationnel a chuté de 90% au premier trimestre 2019/20 (avril-juin).

- LES VALEURS LIEES A LA DEFENSE RECHERCHEES

Les valeurs liées à la défense ont gagné du terrain, après que la Chine a présenté mercredi dans un document ses ambitions de bâtir une armée moderne et avancée technologiquement.

A Shenzhen, le groupe aéronautique AVIC Aircraft a progressé de 2,58% à 16,28 yuans et l'armateur China Shipbuilding Industry de 0,52% à 5,82 yuans.

- BONNE NOUVELLE CONCERNANT RENESAS

A Tokyo, l'action du spécialiste des circuits intégrés pour automobiles et smartphones Renesas a bondi de 7,14% à 645 yens, dopée par des informations selon lesquelles son plan de suspension temporaire de production cet été au Japon pourrait être bien moins sévère qu'il ne le prévoyait.

- NOUVEAU FONDS EN VUE POUR SOFTBANK GROUP

L'action du géant des télécoms et services en ligne SoftBank Group a augmenté de 1,00% à 5505 yens, aidée par des rumeurs d'annonce cette semaine d'un nouveau massif fonds d'investissement, Vision Fund 2, et de la fusion de sa filiale de télécoms mobiles américaine Sprint avec son concurrent T-Mobile US.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar reculait face au yen, il valait 108,05 yens vers 09H15 GMT contre 108,23 mardi à 21H00 GMT. De même, l'euro fléchissait à 120,37 yens, contre 120,69 yens la veille.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs à 1,1138 dollar vers 09H15 GMT, contre 1,1152 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le pétrole montait légèrement, profitant également d'informations de presse sur la tenue prochaine de négociations commerciales directes entre Washington et Pékin et de l'anticipation d'une nouvelle baisse des stocks de brut aux Etats-Unis.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre prenait vers 09H20 GMT 17 cents ou 0,27%, à 64 dollars, par rapport à son cours de clôture de mardi, et le baril américain de WTI pour livraison en août progressait de 30 cents, ou 0,53%, à 57,07 dollars.

afp/buc