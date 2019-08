Les Bourses asiatiques terminent dans le rouge après la Fed, sauf Tokyo

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont fini jeudi en recul, la Banque centrale américaine (Fed) ayant écarté l'idée d'un cycle de baisses régulières de ses taux après celle décidée mercredi, tandis que la Bourse de Tokyo s'est maintenue légèrement dans le vert.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a perdu 0,81%, ou 23,74 points, pour finir la séance à 2.908,77 points. La Bourse de Shenzhen a terminé en repli de de 0,52% (-8,24 points) à 1.563,06 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a abandonné 0,76% (-212,05 points) pour finir à 27.565,7 points.

A l'issue des échanges à Tokyo, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes est resté légèrement dans le vert (+0,09%, ou +19,46 points) à 21.540,99 points et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a grignoté 0,14% (+2,21 points) à 1.567,35 points.

Un net affaiblissement du yen face au dollar a redonné de l'entrain aux acheteurs en cours de séance, compensant la déception liée aux commentaires de la Fed.

Du côté des valeurs

- PANASONIC PUNI

Le géant japonais de l'électronique et de l'électroménager Panasonic a cédé 1,49% à 910,9 yens, au lendemain de l'annonce d'une chute de 13% sur un an de son bénéfice net au premier trimestre 2019/20, à cause de ventes et d'une rentabilité en berne.

- TAKEDA ENCENSÉ

A l'inverse, l'action du laboratoire pharmaceutique Takeda a bondi de 7,40% à 3.904 yens, après que le groupe a révisé en légère hausse ses prévisions annuelles: sa perte nette sera un peu moins colossale que précédemment annoncé.

- MAUVAISE PASSE POUR JAPAN POST INSURANCE

L'action du groupe d'assurance Japan Post Insurance, filiale de la gigantesque poste nippone, a chuté de 2,03% à 1.781 yens, après avoir avoué de nouveaux cas de clients floués et admis devoir passer au peigne fin la bagatelle de 30 millions de contrats.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar s'appréciait à 109,06 yens vers 9H35 GMT, contre 108,55 yens la veille au moment de la clôture de la place tokyoïte. L'euro descendait à 120,41 yens, contre 121,11 yens la veille.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs à 1,1040 dollar à la même heure, contre 1,1073 dollar la veille à 19H30 GMT.

Les cours du pétrole reculaient nettement: le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre chutait de 64 cents, ou 0,98% vers 09H22 GMT, à 64,42 dollars, par rapport à son cours de clôture de mercredi à New York. Quant au baril de brut américain WTI pour livraison en août, il dévissait de 72 cents, ou 1,23%, à 57,86 dollars à la même heure.

afp/rp