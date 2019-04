Les Bourses chinoises baissent lors d'échanges atones pour Pâques

Shanghai (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont fini en baisse lundi, les opérateurs tablant sur des freins à la politique d'assouplissement monétaire de la part des autorités après des signes de stabilisation économique du géant asiatique.

Les volumes d'échanges étaient toutefois très faibles en raison de la fermeture de beaucoup de marchés étrangers pour les fêtes de Pâques.

Après avoir initialement ouvert en hausse, l'indice composite de référence, le Shanghai Composite Index, a terminé en baisse de 1,70%, soit 55,76 points, pour terminer à 3.215,04 points.

L'indice composite de Shenzhen, qui trace les actions sur le marché chinois secondaire, a perdu 1,51% - 26,90 points - pour finir la journée à 1.751,91 points.

Le marché a été pris d'un accès de faiblesse après que la plus haute instance de décision politique chinoise a dit vendredi que le gouvernement continuerait à mener une politique budgétaire proactive et une politique monétaire prudente, ni trop accommodante ni trop restrictive.

Il a aussi souligné que les maisons sont faites pour y vivre et non pas pour spéculer, ce qui a pesé sur les valeurs immobilières.

Les investisseurs ont interprété ces déclarations comme le signal que "le gouvernement va suspendre l'assouplissement de sa politique monétaire", a commenté Shen Zhengyang, analyste chez Northeast Securities.

"Les grosses capitalisations boursières ou les entreprises financières et immobilières ont donc essuyé d'importantes pertes" lundi, a-t-il ajouté.

La société immobilière Vanke a chuté de plus de 6% à 29,51 yuans et le groupe Poly Developments and Holdings de 5,63% à 13,40 yuans.

La banque industrielle et commerciale de Chine a cédé 2,51% à 5,83 yuans et la Banque chinoise de construction 3,28% à 11,02 yuans.

Au Japon, l'indice de référence Nikkei 225 a fini en petite hausse de 0,08% tandis que l'indice élargi Topix prenait 0,10%.

Les marchés à Hong Kong et en Australie étaient fermés pour les congés de Pâques tout comme les places en Europe.

afp/rp