Les Bourses chinoises chutent, inquiètes des tensions sino-américaines

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont subi une forte baisse lundi en raison de la nouvelle escalade des tensions sino-américaines et de la crainte d'une hausse plus rapide que prévu des taux directeurs américains.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a perdu 1,4% à 26'202,57 points, et a clôturé en baisse pour la cinquième séance consécutive.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a lui chuté de 3,72% à 2716,51 points, tandis que celui de Shenzhen dévissait de 3,83% à 1386,28 points.

Les deux places financières de Chine continentale sont restés fermées la semaine dernière pour cause de fête nationale, au moment où les relations avec les Etats-Unis se dégradaient fortement.

Celles-ci ont été notamment affectées en fin de semaine dernière par des informations de l'agence financière Bloomberg selon lesquelles de minuscules puces informatiques ont été insérées dans des ordinateurs américains fabriqués en Chine afin de voler des secrets technologiques.

Autre élément ayant contribué à la baisse des valeurs, la Banque centrale chinoise a annoncé dimanche qu'elle allait réduire d'un point de pourcentage le taux de réserves obligatoires pour encourager les banques à accorder davantage de crédits aux petites entreprises et au secteur privé.

"Il est encourageant d'un côté de voir que le secteur des services a progressé plus vite qu'escompté, suggérant que l'économie chinoise résiste bien aux tensions commerciales avec les Etats-Unis", a expliqué à l'AFP David Madden, analyste de CMC Markets.

"Mais, d'un autre côté, la Banque centrale chinoise se montre un peu nerveuse face au conflit commercial avec les Etats-Unis, envoyant un message de faiblesse en réduisant pour la quatrième fois cette année le taux de réserve, ce qui a provoqué des ventes sur les marchés asiatiques", a-t-il ajouté.

"L'économie chinoise va avoir besoin d'une politique monétaire plus persuasive pour enrayer sa baisse actuelle de moral", a indiqué Stephen Innes, chef de la division Asie-Pacifique pour Oanda.

Répercussions américaines

Par ailleurs, vendredi, à Wall Street, le Dow Jones Industrial Average (-0,14%) et le Nasdaq (0,30%) ont tous les deux clôturé en baisse, cette tendance se répercutant sur les marchés chinois lundi, tandis que la Bourse de Tokyo était fermée.

Le rapport mensuel sur l'emploi américain publié vendredi, qui a présenté un taux de chômage de 3,7% - son plus bas niveau en 48 ans -, a accentué la crainte des investisseurs au sujet d'une hausse plus rapide que prévu des taux directeurs par la Réserve fédérale américaine afin de contenir l'inflation.

Selon Richard Jerram, chef économiste à la Bank of Singapore, des indicateurs comme un taux de chômage bas "tirent les prix vers le haut", c'est pourquoi "un relèvement des taux en décembre semble très probable, et nous en attendons quatre de plus en 2019".

A cela se sont ajoutées les conséquences de plusieurs jours de tensions sur les marchés obligataires américains, au détriment des actions, avec une forte hausse des taux d'emprunts sur la dette à 10 ans.

Lundi, les entreprises technologiques ont souffert à Hong Kong des tensions dues aux révélations sur les micropuces. L'équipementier télécom chinois ZTE a perdu 5,06% à 12,00 HKD, Xiaomia reculé de 4,90% à 13,58 HKD et Lenovo de 1,98% à 4,96 HKD. AAC Technologies (-2,11% à 76,65 HKD) et Tencent (-1,97% à 299,00 HKD) n'ont pas non plus été épargnées.

Du côté de l'industrie pétrolière, les titres des sociétés ont reculé conjointement avec les prix du pétrole. CNNOOC a chuté de 6,60% à 45,25 HKD.

afp/ol